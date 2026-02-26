El próximo viernes 13 de marzo se llevará a cabo la 26° edición de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma, una iniciativa que ofrecerá atención oftalmológica gratuita y sin turno previo en hospitales y centros médicos adheridos de todo el país. La consulta será por orden de llegada y estará abierta a personas de todas las edades que deseen realizarse el control.

La campaña, organizada desde 1997 gracias al compromiso de oftalmólogos argentinos y al apoyo de empresas de la industria oftalmológica, busca promover la detección temprana de una enfermedad que constituye una de las principales causas de ceguera prevenible en el mundo.

Para conocer la sede más cercana y el horario de atención, los interesados pueden ingresar a:

www.oftalmologos.org.ar/glaucoma2026

Una enfermedad silenciosa y progresiva

El glaucoma es una enfermedad ocular que produce una lesión irreversible del nervio óptico, generando una pérdida progresiva del campo visual. Su principal causa es el aumento de la presión intraocular, aunque también existen otros factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión arterial y los antecedentes familiares directos.

“Dado que esta enfermedad no presenta síntomas ni molestias en su fase inicial, las personas afectadas desconocen que la padecen. Por esta razón, se la suele calificar como el ‘ladrón silencioso de la visión’. Pero hay una buena noticia: con un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, la gran mayoría de los pacientes con glaucoma conservan su visión”, expresó el Dr. Daniel Grigera, médico oftalmólogo e integrante del CAO.

Estudios simples, rápidos y no invasivos

Durante la jornada, los médicos oftalmólogos realizarán dos estudios fundamentales para la detección:

Medición de la presión intraocular.

Evaluación de la papila del nervio óptico.

Se trata de exámenes breves, sencillos y no invasivos, que permiten identificar signos tempranos de la enfermedad.

“En caso de detectar posibles síntomas de glaucoma —como presión intraocular elevada o algún daño en el fondo de ojo— el oftalmólogo solicitará otros estudios para indicar el tratamiento más adecuado en cada caso. Estos estudios forman parte de la consulta habitual”, explicó el Dr. Alejo Peyret, médico oftalmólogo y ex presidente de AsAG.

Tratamientos disponibles y prevención

Si bien la pérdida visual causada por el glaucoma no puede recuperarse, su avance puede controlarse.

“Su progreso se puede detener mediante diferentes formas de tratamiento, desde la aplicación de gotas que reducen la presión en el ojo, pasando por láseres hasta una cirugía incisional. Es importante comprender que el glaucoma no tratado lleva a la ceguera en forma irreversible”, señaló la Dra. María Angélica Moussalli, integrante de la Comisión Directiva de AsAG.

Cada año, entre 5.000 y 8.000 personas acceden a una consulta gratuita gracias a esta campaña, y en muchos casos se trata de su primera visita al oftalmólogo.

El Dr. Javier Casiraghi, médico oftalmólogo y ex presidente del CAO, destacó la importancia de los controles periódicos: “Todos podemos tener glaucoma, pero hay quienes tienen más riesgo de padecerlo: personas mayores de 40 años, con antecedentes familiares directos, quienes usaron o usan corticoides o que hayan sufrido traumatismos en los ojos. Por eso, es conveniente visitar al oftalmólogo al menos una vez al año”.

La clave: detección temprana

Actualmente, los avances médicos permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes y frenar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, la herramienta más eficaz sigue siendo la prevención a través del control periódico.

La Campaña Nacional de Detección del Glaucoma representa una oportunidad concreta para realizar un chequeo simple que puede marcar la diferencia entre conservar o perder la visión.

La recomendación es clara: ante la ausencia de síntomas, el control sigue siendo fundamental.