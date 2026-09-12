Nogoyá.– La Coordinación de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de Nogoyá anunció la presentación de la obra teatral “Cotillón”, una pieza dramatúrgica escrita por Rogelio Borra García que subirá a escena este domingo 13 de septiembre a partir de las 20:30 en las instalaciones de la Asociación Cultural Nogoyá.

La propuesta artística estará interpretada por la Compañía Teatral Municipal “La Fábrica”, bajo la dirección general de Cristhian Ledesma. La trama argumental aborda la historia de dos mujeres que, careciendo de experiencia en el rubro, organizan una reunión orientada a personas solas. Al encuentro acude un abanico de personajes con conflictos y expectativas particulares que desencadenan situaciones disparatadas, utilizando el humor como código central del relato.

El elenco sobre el escenario estará integrado por los actores Juan Quinodoz, Lucía Jaime, Hilda Ronchi, Sara Cura, Daniel Albornoz, Olga Villanueva y Diego Ruiz. En tanto, la puesta técnica en sonido e iluminación será responsabilidad de Néstor Lencina.