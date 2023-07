Nogoyá.- El servicio de vacunas se otorga durante todos los días laborables del año en el hospital San Blas por la mañana. Durante los primeros seis meses del año, 5.220 personas se acercaron a la institución y se colocaron un total de 8.280 dosis.

La mayoría de las dosis son colocadas según calendario nacional de vacunación, el cual cuenta con 12 dosis totalmente gratuitas desde su nacimiento hasta los 11 años de edad; además de vacunas de la BCG, fiebre amarilla, antigripal y Covid 19, como así también completar los esquemas de vacunación de acuerdo a las edades.

Desde el hospital destacaron la importancia de la vacunación en nuestro país, ya que, gracias a ser una política de Estado y contar con una alta cobertura de vacunación, ya no se registran casos autóctonos de Sarampión desde el año 2000, de Rubéola congénita desde 2009. El último caso de poliomielitis fue en 1984, difteria 2006, tétanos neonatal 2007 y se redujo en más del 96% los casos de trasplante hepático por el virus de la hepatitis A.

Por qué los niños y las niñas

Según se difunde desde el nosocomio, la vacunación es una herramienta de “prevención primaria”, esto quiere decir que evita que personas sanas enfermen, o si lo hacen, que evolucionen a cuadros graves o mortales.

Si bien la mayoría de las enfermedades prevenibles causan cuadros benignos, un/a niño/a sano/a puede tener complicaciones graves o fallecer por enfermedades que se previenen de forma muy eficaz y segura a través de la vacunación.

La vacunación es un acto responsable y solidario. La persona que no se vacuna, puede contraer y contagiar estas enfermedades. Por lo tanto, no solo se pone en riesgo a sí misma, sino también a toda la comunidad, especialmente a aquellas personas que son más vulnerables, como los menores de 1 año que aún no han completado sus esquemas de vacunación, personas gestantes e inmunodeprimidas (aquellas que por distintas enfermedades o tratamientos tienen bajas sus defensas).