El valor del dólar se mantenía este miércoles en alza mientras las monedas en varios países de América Latina caían debido a persistentes preocupaciones de una recesión global.

Las monedas y la mayoría de las bolsas de valores de América Latina cerraron el martes con marcadas caídas. La creciente aversión al riesgo derivada de los temores de una recesión global llevaron a los inversionistas a refugiarse en activos denominados en dólares, reportó Reuters.

Peso mexicano en 20.230 por dólar

El peso mexicano se depreciaba el miércoles por cuarta jornada seguida y cotizaba en 20.6230 por dólar, una pérdida del 0,52% frente al precio de referencia de Reuters del martes. Poco antes, el peso llegó a debilitarse un 0,87% a 20.6950 unidades, un nivel no visto desde el 16 de junio.

Peso chileno en 989.50 por dólar

El peso chileno cerró el miércoles en mínimos históricos con el dólar rozando los 1.000 pesos, mientras el gobierno dijo estar buscando estrategias para enfrentar la situación.

Expertos locales señalan que el incremento responde principalmente a los temores a una recesión mundial, a una eventual nueva alza de tasas por la Reserva Federal de Estados Unidos y a una nueva caída en el precio del cobre, la principal exportación chilena, que se transó en 3,41 dólares la libra, el menor valor desde noviembre de 2020.

Analistas coinciden en señalar que un factor local que influye en el incremento del valor del dólar es el plebiscito que Chile vivirá el 4 de septiembre próximo, cuando los chilenos decidirán si siguen con la Constitución vigente o eligen una nueva que fue recientemente redactada por una Convención Constitucional que llevaría a grandes cambios, lo que genera incertidumbre, especialmente en los inversionistas.

Peso argentino en 255 por dólar

El peso argentino en plaza marginal, bajó 1,18%, a 255 por dólar, reportó Reuters.

El peso llegó a bajar un 18% en un punto del mercado informal el lunes, alcanzando los 280 pesos por dólar, antes de recuperarse un poco al final del día, reportó AP.

Un factor local que también influyó en una caída en los precios de las acciones fue el nombramiento de la izquierdista Silvina Batakis como ministra de Economía, luego de la sorpresiva renuncia de su predecesor más moderado durante el fin de semana, mientras el país lucha con problemas económicos, reportó AP.

Peso colombiano en 4.343 por dólar

Mientras que en Colombia el dólar rompió otro récord este miércoles al subir hasta 4.343 pesos colombianos.

EL dólar había alcanzado el martes un nuevo récord al negociarse durante la jornada por encima de los 4.280 pesos, impulsado por el contexto global en el que se teme una posible recesión en Estados Unidos y el precio del petróleo, según analistas consultados por AP.

Otras monedas también se debilitan

Mientras tanto, en Brasil el real se debilitó esl martes un 1,11% hasta llegar a 5,3886 unidades por dólar y el miércoles perdió un 0,63%, en su quito día de caídas ante los temores internacionales y la creciente incertidumbre fiscal interna.

La moneda peruana, el sol, perdió un 0,91%, cotizándose a 3,892/3,895 unidades por dólar.

El euro por su parte se acercaba el miércoles a la paridad con el dólar al caer por debajo de 1,02 dólares, un nuevo mínimo de dos décadas, debido al aumento de los precios de la energía y la posible escasez, que arrojaban una larga sombra sobre la economía de la zona euro.

El temor a una recesión impactó también los precios del petróleo -importante generador de divisas de muchos países de la región-, que finalizaron con caídas de alrededor de 2% a mínimos de 12 semanas, debido a que los inversores están más preocupados de que la demanda de energía se vea afectada por la desaceleración económica mundial.