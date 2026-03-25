La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en conjunto con el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier), dio a conocer las obras seleccionadas que formarán parte de la temporada 2026 del ciclo “Un Domingo de Teatro”, una propuesta de carácter federal que promueve la circulación de producciones escénicas en todo el territorio provincial.

La convocatoria reunió piezas teatrales provenientes de distintas localidades entrerrianas, consolidando una programación diversa tanto en estéticas como en temáticas, con propuestas destinadas a públicos adultos y también a las infancias.

El jurado encargado de la selección estuvo integrado por María Elena Vásquez, Luciana Paola Obaid y Tomás Humberto Ferrer, quienes evaluaron las postulaciones y definieron el listado final de obras que integrarán el ciclo.

Las funciones se desarrollarán entre los meses de abril y noviembre en distintas localidades de la provincia, con entrada libre y gratuita, garantizando así el acceso a bienes culturales y fortaleciendo el entramado teatral independiente de Entre Ríos.

A continuación, se detalla el listado de obras seleccionadas por región:

Región I

Imagina Rubí (para infancias)

(para infancias) El lazo de las Edelweiss

Mujer Litoral

Con un Click... entran al feed de una

Región II

El regreso de los pájaros

Azucena y Clavelina (guardianas del Planeta) (para infancias)

(para infancias) Flausina la de esos López

Expedición Tereré (para infancias)

Región III

Medea va

El corazón del actor

Te juego un cuento (para infancias)

(para infancias) Floresta

Región IV

Canciones con el Piso y otros cuentos (para infancias)

(para infancias) El sueño de los zánganos

Moch y Lota para una travesía grandota

Mi reino por una flor

Región V