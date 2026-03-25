Cultura
Se dieron a conocer las obras seleccionadas para la temporada 2026 del ciclo “Un Domingo de Teatro”
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en conjunto con el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier), dio a conocer las obras seleccionadas que formarán parte de la temporada 2026 del ciclo “Un Domingo de Teatro”, una propuesta de carácter federal que promueve la circulación de producciones escénicas en todo el territorio provincial.
La convocatoria reunió piezas teatrales provenientes de distintas localidades entrerrianas, consolidando una programación diversa tanto en estéticas como en temáticas, con propuestas destinadas a públicos adultos y también a las infancias.
El jurado encargado de la selección estuvo integrado por María Elena Vásquez, Luciana Paola Obaid y Tomás Humberto Ferrer, quienes evaluaron las postulaciones y definieron el listado final de obras que integrarán el ciclo.
Las funciones se desarrollarán entre los meses de abril y noviembre en distintas localidades de la provincia, con entrada libre y gratuita, garantizando así el acceso a bienes culturales y fortaleciendo el entramado teatral independiente de Entre Ríos.
A continuación, se detalla el listado de obras seleccionadas por región:
Región I
- Imagina Rubí (para infancias)
- El lazo de las Edelweiss
- Mujer Litoral
- Con un Click... entran al feed de una
Región II
- El regreso de los pájaros
- Azucena y Clavelina (guardianas del Planeta) (para infancias)
- Flausina la de esos López
- Expedición Tereré (para infancias)
Región III
- Medea va
- El corazón del actor
- Te juego un cuento (para infancias)
- Floresta
Región IV
- Canciones con el Piso y otros cuentos (para infancias)
- El sueño de los zánganos
- Moch y Lota para una travesía grandota
- Mi reino por una flor
Región V
- Dónde nace la crueldad
- La quietud de los huesos
- Las hijas idiotas
- Un enemigo del pueblo