Crespo.- El Instituto Tecnológico Universitario de UADER trabajó junto a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER en el proyecto de extensión denominó “Sensibilización sobre el compostaje en Avicultura”. La acción tuvo como principal objetivo la implementación de distintos sistemas de tratamiento sustentable y procesamientos alternativos para la disposición del estiércol de gallinas (guano) en jaulas. Como parte de las actividades se realizó una primera etapa de relevamiento y diagnóstico de la situación actual de las granjas mediante una encuesta como herramienta de recolección de los datos.

Los establecimientos avícolas visitados por el grupo de trabajo fueron las granjas de César y Ubaldo Roskopf (María Luisa); Hugo Becker (Racedo); Martín Regner (Aldea San Juan); Osvaldo Senger (Ruta 131 Crespo); Celia Muller (Puigari); Víctor Schmidt (Crespo); Diego Jacob (Aldea Santa Rosa) Gaier y Berhardt (Aldea San Miguel) y Kraneviter, Establecimiento Las Palmeras (Aldea San Rafael).

Luego, la tarea se centró en el análisis de datos, propuesta de trabajo y talleres de capacitación hacia los productores. Finalmente, el viernes 27 de febrero se realizó en Crespo una charla sobre avicultura.

El proyecto de extensión estuvo coordinado por las ingenieras Analía Dragan e Ileana Famin, docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Un grupo de docentes y no docentes del ITU participaron como integrantes externos: Fabián García, coordinador del ITU; Gilvan Marcolino; María Victoria Firpo; Gustavo Steibrenger y Glenda Khin. Fueron parte del proyecto también estudiantes de ambas instituciones.