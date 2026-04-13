Con la participación de funcionarios, referentes del sector productivo, investigadores y representantes de universidades, se realizó este lunes 13 de abril en la sede de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) la primera jornada de actividades correspondiente a la segunda edición del Seminario Internacional de Avicultura “Alimentando a la Argentina y al Mundo”. El encuentro se desarrolló en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, con el objetivo de promover la articulación entre ciencia, sector privado y políticas públicas.

Durante la apertura, el Ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, destacó el crecimiento sostenido del consumo de carne aviar en el país y el liderazgo de Argentina en consumo anual de huevos. “En un marco donde el consumo de carne aviar per cápita crece año tras año, acercándose cada vez más al de la carne bovina, nos enorgullece poder participar de este seminario”, expresó.

Agenda y continuidad en Crespo

Las actividades continuarán este martes 14 de abril en la sede de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura. Allí se desarrollarán mesas de formación e intercambio a cargo de referentes de empresas y entidades del sector, como Grupo Motta, Las Camelias, Tecnovo y la propia entidad anfitriona.

También participarán investigadores y profesionales de la UNER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Estudios Sociales del CONICET.

Ciencia, producción y articulación

En su intervención, Bernaudo resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y el privado, lineamiento impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio. “Celebro la participación de científicos e investigadores, que aportan un valioso punto de vista al estudio de la avicultura”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER, Gabriel Gentiletti, destacó el rol de las ciencias sociales para poner en valor al sector avícola, su tradición e historia, y articularlo con otras disciplinas. “Desde la universidad venimos trabajando en distintos sectores productivos de la provincia, como las buenas prácticas lecheras o el sector apícola”, remarcó.

A su turno, el director regional del INTA Entre Ríos, Jorge Gvozdenovich, subrayó la relevancia del encuentro: “Entre Ríos concentra el 57 por ciento de la producción avícola del país. Este seminario eleva la vara por el nivel de sus disertantes y el intercambio técnico-científico”.

Un sector estratégico

Con un fuerte arraigo productivo en la provincia y un peso decisivo en la economía nacional, la avicultura vuelve a ocupar el centro del debate técnico y académico, consolidándose como un sector estratégico para la generación de empleo, valor agregado y desarrollo regional.