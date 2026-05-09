La resolución fue publicada posteriormente en el Boletín Oficial de la República Argentina Nº 6694, correspondiente al 12 de mayo de 1916, marcando así un hecho histórico para la comunidad entrerriana que desde entonces adoptó el nombre de Strobel.

La localidad había surgido originalmente en 1891 bajo la denominación de Barrio “18 de Agosto”, tras el loteo de dos fracciones de chacras ubicadas en el Ejido Norte de Diamante. Ese nombre se mantuvo hasta 1910, cuando comenzaron los trabajos de instalación del ferrocarril y se estableció la denominada Estación Kilómetro 4.

La elección del nombre “Strobel” estuvo estrechamente vinculada a la influencia ejercida por distintos profesionales ligados al desarrollo ferroviario en la región. Entre ellos se destacaban el ingeniero Calcena, responsable de la dirección de obras en la zona portuaria, y el ingeniero Schlater, director técnico del denominado “Ferrocarril Entrerriano del Este”.

También formaban parte de ese equipo técnico los ingenieros Husebis, Allan, Puchulo y Balbi, quienes habrían impulsado la propuesta en reconocimiento a la figura del profesor doctor Pellegrino Strobel.

Strobel fue un destacado académico y exdocente de la Universidad de Buenos Aires, reconocido especialmente por sus aportes en Ciencias Naturales y Geología, disciplinas en las que alcanzó gran prestigio científico durante fines del siglo XIX y comienzos del XX.