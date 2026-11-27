Nogoyá.– En el marco del programa municipal «Nogoyá Emprende», creado por la Ordenanza N° 1136 con el objetivo de acompañar, fomentar y brindar herramientas a los emprendedores locales para impulsar sus proyectos y fortalecer sus capacidades, se llevó a cabo la entrega de resultados de la presente edición.

De acuerdo con el orden de mérito informado por la organización, el primer puesto correspondió a María del Carmen Sosa por su proyecto «Eureka, Tus Clases de Apoyo»; el segundo lugar fue para Orlando Vergara con «Cultura Pop 3D»; y el tercer puesto lo obtuvo Laura González con «Ligera Tentación».

Asimismo, la nómina de proyectos distinguidos se completó con Emilia Rojas en el cuarto puesto por «D’Ancestras», Silvia Leguizamón en el quinto por «ML Creaciones», Alejandro Silva en el sexto por «Chacinados Charcut NGY» y Ailén Muñoz en el séptimo lugar con «Las Pastas de Ailén». Desde el Municipio de Nogoyá felicitaron a todos los participantes de la convocatoria, destacando especialmente a quienes lograron concluir esta etapa y resultaron seleccionados entre los mejores proyectos.