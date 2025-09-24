El jurado del 62º Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos definió las 71 obras que competirán por los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos. Estas piezas integrarán la muestra anual organizada por el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, dependiente de la Secretaría de Cultura, considerada la exposición más amplia y federal del calendario artístico entrerriano.

La convocatoria recibió un total de 274 postulaciones de artistas de 18 localidades de la provincia. El jurado –integrado por Gabriel Benedetti, Jorge Tirner y Fernanda Toccalino– seleccionó trabajos en seis disciplinas: arte textil, cerámica, dibujo, escultura, grabado y pintura.

Diversidad de disciplinas y localidades

Entre las obras elegidas figuran nombres de Cerrito, Gualeguaychú, Paraná, Concordia, Colón, Hasenkamp, Aldea María Luisa, Hernandarias, Chajarí, Victoria, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Crespo, General Ramírez, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, lo que ratifica el carácter federal del Salón.

En pintura, la categoría con mayor número de seleccionados, destacan artistas como Cecilia Gallardo Obradovich (Gualeguay), Mauricio Ojeda (Paraná), Lázaro Olier (Paraná) y Verónica Tavella (Concordia). En escultura fueron seleccionados Diego Sánchez (Paraná), Edgardo Zaluzzio (Crespo) y Ekaterina Gelroth (General Ramírez), mientras que en dibujo aparecen Constanza Ugalde (Paraná), Héctor Omar Zucco (Chajarí) y Antonella Falero (Gualeguaychú).

El listado completo, que incluye también obras de arte textil, cerámica y grabado, reúne propuestas de más de 70 artistas con enfoques diversos que van desde lo experimental hasta lo tradicional.

Premios y ceremonia

La instancia de premiación se llevará a cabo el jueves 6 de noviembre y estará a cargo del mismo jurado. Los premios y distinciones se entregarán durante la inauguración de la muestra, prevista para el viernes 14 de noviembre a las 20, en la sede del Museo Provincial de Bellas Artes, calle Buenos Aires 355 de Paraná. La exposición tendrá acceso libre y gratuito.

El jurado

Gabriel Benedetti es artista y docente en disciplinas artísticas, con experiencia en análisis de obra y jurado en concursos provinciales y nacionales.

es artista y docente en disciplinas artísticas, con experiencia en análisis de obra y jurado en concursos provinciales y nacionales. Jorge Tirner , gestor cultural y diseñador gráfico, dirigió el MUBA de Chaco y actualmente conduce la galería YUYAL. Ha sido jurado en certámenes nacionales e internacionales.

, gestor cultural y diseñador gráfico, dirigió el MUBA de Chaco y actualmente conduce la galería YUYAL. Ha sido jurado en certámenes nacionales e internacionales. Fernanda Toccalino, gestora cultural correntina, fue directora del Museo Provincial de Bellas Artes “Juan R. Vidal” y coordina proyectos de fomento a la creación artística.

Una vidriera para el arte entrerriano

El Salón Provincial de Artes Visuales se ha consolidado como un espacio central para la producción contemporánea en Entre Ríos, no solo por el volumen de obras recibidas y seleccionadas, sino también por su carácter federal, que permite el encuentro de artistas de distintos puntos de la provincia en una misma plataforma de visibilidad y reconocimiento.