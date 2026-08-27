Se confirmó la grilla del Crespo Rock 2026: Fechas, bandas y precios de entradas
El festival se llevará a cabo el 13 y 14 de noviembre en el Predio del Club Infantil del Club Sarmiento. Habrá más de diez bandas en vivo, gastronomía, paseo de artesanías y entrada gratuita para menores de 15 años.
Crece la expectativa en la región tras confirmarse de manera oficial la grilla de artistas y los detalles de una nueva edición del Crespo Rock 2026. El evento, que se consolidó como una cita infaltable para los amantes del género, se desarrollará a lo largo de dos jornadas consecutivas el viernes 13 y sábado 14 de noviembre.
La sede elegida para el reencuentro será el Predio del Club Infantil del Club Sarmiento, ubicado en la intersección de calles French y Los Reseros, un espacio al aire libre donde además de la propuesta musical habrá puestos de comida y feria de artesanías.
Las bandas confirmadas
La grilla reúne a artistas de rock locales, regionales y desde Buenos Aires que les pondrán sonido a ambas jornadas. Bravos Muchachitos, tributo a Los Redondos tocarán el viernes y Rompiendo Espejos tributo a Callejeros el sábado, la grilla por día del resto de las bandas se confirmará en los próximos días.
Los artistas confirmados son:
- Bravos Muchachitos (Santa Fe)
- Rompiendo Espejos (Santa Fe)
- Rollando Rolla (Crespo)
- Astillas del Mismo Palo (Crespo)
- Colties (Crespo)
- Murciélagos Chinos (Crespo)
- Abyssmo (Crespo)
- Hijos de la Noche (Paraná)
- Trébol (Paraná)
- Responsabilidad Limitada (Villa Elisa)
- Despiértame (Buenos Aires)
Entradas, abonos y fin solidario
Los tickets ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital Ticketway. La organización dispuso precios diferenciales para quienes deseen asistir a una sola jornada o adquirir el pase completo para todo el fin de semana:
- Abono 2 Días: $20.000 (+$3.000 de cargo por servicio)
- Pase Día 1: $12.000 (+$1.800 de cargo por servicio)
- Pase Día 2: $12.000 (+$1.800 de cargo por servicio)
Con una mirada inclusiva y solidaria, los menores de hasta 15 años inclusive ingresarán de manera gratuita, con el único requisito de presentar un alimento no perecedero en el acceso al predio.
Ficha del evento
- Fecha: 13 y 14 de noviembre de 2026.
- Lugar: Predio del Club Infantil Club Sarmiento (French y Los Reseros, Crespo).
- Venta online: En la cartelera de Ticketway.
Atractivos: Puestos gastronómicos y espacio de artesanos.