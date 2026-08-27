Crece la expectativa en la región tras confirmarse de manera oficial la grilla de artistas y los detalles de una nueva edición del Crespo Rock 2026. El evento, que se consolidó como una cita infaltable para los amantes del género, se desarrollará a lo largo de dos jornadas consecutivas el viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

La sede elegida para el reencuentro será el Predio del Club Infantil del Club Sarmiento, ubicado en la intersección de calles French y Los Reseros, un espacio al aire libre donde además de la propuesta musical habrá puestos de comida y feria de artesanías.

Las bandas confirmadas

La grilla reúne a artistas de rock locales, regionales y desde Buenos Aires que les pondrán sonido a ambas jornadas. Bravos Muchachitos, tributo a Los Redondos tocarán el viernes y Rompiendo Espejos tributo a Callejeros el sábado, la grilla por día del resto de las bandas se confirmará en los próximos días.

Los artistas confirmados son:

Bravos Muchachitos (Santa Fe)

Rompiendo Espejos (Santa Fe)

Rollando Rolla (Crespo)

Astillas del Mismo Palo (Crespo)

Colties (Crespo)

Murciélagos Chinos (Crespo)

Abyssmo (Crespo)

Hijos de la Noche (Paraná)

Trébol (Paraná)

Responsabilidad Limitada (Villa Elisa)

Despiértame (Buenos Aires)

Entradas, abonos y fin solidario

Los tickets ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital Ticketway. La organización dispuso precios diferenciales para quienes deseen asistir a una sola jornada o adquirir el pase completo para todo el fin de semana:

Abono 2 Días: $20.000 (+$3.000 de cargo por servicio)

Pase Día 1: $12.000 (+$1.800 de cargo por servicio)

Pase Día 2: $12.000 (+$1.800 de cargo por servicio)

Con una mirada inclusiva y solidaria, los menores de hasta 15 años inclusive ingresarán de manera gratuita, con el único requisito de presentar un alimento no perecedero en el acceso al predio.