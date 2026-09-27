Nogoyá, Capital Provincial del Canto Coral, albergará los próximos 2 y 3 de octubre la cuadragésimo quinta edición del tradicional Encuentro Coral. La organización del evento se encuentra a cargo de la Asociación Amigos del Coro en forma conjunta con la Coordinación de Cultura de la Municipalidad de Nogoyá, áreas que ultiman los detalles logísticos de la programación.

La cartelera de esta edición reunirá a agrupaciones infantiles, junto a la presentación del ensamble "A Tierra", procedente de San Salvador de Jujuy; el Coro Municipal de Gálvez, representativo de dicha ciudad santafesina; y la formación vocal "In Voce", proveniente de la capital de la provincia de Santa Fe. Los espacios, horarios de las presentaciones y la distribución de las delegaciones para las dos jornadas de concierto serán confirmados en los próximos días.

La realización del encuentro coincidirá además con una fecha emblemática para la actividad musical del departamento, ya que el sábado 4 de octubre el ensamble anfitrión, el Coro Polifónico Municipal de Nogoyá, celebrará sus primeros 46 años de vida institucional y trayectoria cultural en la comunidad.