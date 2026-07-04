Sauce Montrull volverá a vestirse de celeste y blanco para celebrar una nueva edición de la Fiesta Regional de la Independencia, un encuentro que combina el homenaje a la fecha patria con la promoción de la cultura, el turismo y la producción local.

La tercera edición fue presentada oficialmente este viernes en el Museo Casa de Gobierno, en Paraná, con la participación de autoridades provinciales y municipales, quienes destacaron el crecimiento que ha tenido la propuesta desde su creación.

La directora de Programas y Promoción Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado, valoró el acompañamiento de la provincia a este tipo de celebraciones, señalando que fortalecen la identidad cultural de los entrerrianos.

"Para nosotros es un placer abrir las puertas del Museo Casa de Gobierno para cada una de las celebraciones, eventos y fiestas que hacen a la identidad de nuestra provincia", expresó.

Una fiesta que sigue creciendo

La presidenta municipal de Sauce Montrull, Soledad Daneri, destacó que el evento comenzará con el acto oficial por el Día de la Independencia y remarcó el importante crecimiento que experimentó la fiesta en sus primeras dos ediciones.

"Estamos muy contentos porque esta fiesta sigue creciendo año tras año. En esta oportunidad recibiremos a más de 80 emprendedores, lo que demuestra el interés que ha despertado esta propuesta", afirmó.

Precisamente, la feria de emprendedores será uno de los principales atractivos de la jornada, ofreciendo productos regionales, artesanías y diversas propuestas elaboradas por productores y artesanos de la zona.

Gastronomía y espectáculos durante toda la jornada

El coordinador de Cultura y Turismo de Sauce Montrull, Ariel Noguera, adelantó que quienes visiten la localidad podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica con comidas típicas y regionales, además de una variada programación artística.

La fiesta se desarrollará el domingo 12 de julio, desde las 10:30, en el predio ubicado sobre calle Epifanio Martínez y Ruta Nacional 12, detrás de las letras corpóreas que identifican a la localidad.

Sobre el escenario se presentarán la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, Soy Tu Cumbia, La Fortinera Danzas, La China del Acordeón, el Taller Municipal de Danzas, Los Hermanos Benedetich, Vintrack, Ballet Puesta de Sol, Oro Verde Tropical y Los Príncipes, conformando una programación pensada para públicos de todas las edades.

La presentación oficial concluyó con una demostración de danza folclórica a cargo de una pareja de bailarines, ofreciendo un anticipo del clima festivo que se vivirá durante la celebración.

Con entrada libre y gratuita, la Fiesta Regional de la Independencia se consolida como una de las propuestas destacadas del calendario invernal entrerriano.