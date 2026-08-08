El ciclo Un Domingo de Teatro, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, llegará este domingo 9 de agosto a Sauce de Luna con una nueva función destinada al público familiar. La propuesta será la obra Mi Reino por una Flor, interpretada por la Compañía Guaviranaá, con entrada libre y gratuita.

La presentación comenzará a las 16 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la localidad y forma parte de una programación que busca acercar el teatro independiente a distintos puntos de la provincia.

Una historia sobre la amistad y la convivencia

La obra combina técnicas de títeres y teatro de sombras para contar la historia de dos reinas vecinas que mantienen una estrecha amistad y sienten un profundo orgullo por sus jardines.

La tranquilidad entre ambos reinos cambia cuando un brujo llamado Godofredo planta una misteriosa flor en el límite que comparten. Ese inesperado acontecimiento desencadena una divertida disputa que pondrá a prueba el vínculo entre las protagonistas.

Con humor, imaginación y una cuidada puesta en escena, el espectáculo invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos, ofreciendo una experiencia pensada para compartir entre niños y adultos.

Un programa que recorre Entre Ríos

La función es organizada en conjunto por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, los municipios de Sauce de Luna y Chajarí, y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

El ciclo Un Domingo de Teatro integra el programa CUAC! Cultura Activa, una iniciativa de alcance provincial que promueve el acceso gratuito a expresiones artísticas en distintas localidades entrerrianas.

A través de esta propuesta, el Gobierno provincial busca fortalecer la actividad de los elencos independientes y garantizar que vecinos de diferentes comunidades puedan acceder a espectáculos teatrales de calidad sin costo, consolidando una agenda cultural federal en todo el territorio entrerriano.