La salud sexual vuelve a estar en el centro de la agenda ante un escenario que combina dos tendencias preocupantes en Argentina: el aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la caída en el uso habitual del preservativo.

En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, especialistas remarcan la necesidad de recuperar la prevención y hablar de sexualidad con información clara, sin prejuicios ni tabúes.

“La sexualidad abarca el placer, el respeto y el consentimiento, pero también requiere cuidado”, señaló la Dra. Valeria Valko, ginecóloga de OSPEDYC. La especialista advirtió que solamente el 15% de los argentinos utiliza preservativo de manera habitual, mientras que entre los adolescentes el porcentaje se reduce al 5%.

VIH y sífilis: las cifras que preocupan

La situación epidemiológica presenta algunos indicadores que llaman la atención.

Según las estimaciones nacionales mencionadas en el informe, alrededor de 140.000 personas viven con VIH en Argentina y aproximadamente un 13% desconoce su diagnóstico. Además, cerca del 49% de quienes reciben el diagnóstico lo hacen cuando la infección ya se encuentra en un estadio avanzado.

El informe señala también que el 98% de los nuevos contagios de VIH se producen por relaciones sexuales sin protección.

Otro de los datos destacados corresponde a la sífilis. Durante 2025 se notificaron 46.799 casos, la cifra más alta registrada hasta ese momento. Del total, el 76% correspondió a personas de entre 15 y 39 años.

Estos datos refuerzan la importancia de recuperar estrategias de prevención y facilitar el acceso a los testeos.

El preservativo sigue siendo una herramienta clave

Para la Dra. Valko, el preservativo continúa siendo una de las principales herramientas para reducir los riesgos asociados a las relaciones sexuales.

“El preservativo es la única barrera efectiva contra las ITS y, al mismo tiempo, previene embarazos no planeados”.

La especialista remarcó que su utilización debe ser de principio a fin de la relación sexual, independientemente de que se trate de sexo vaginal, anal u oral.

Entre las infecciones frente a las cuales contribuye a reducir el riesgo se encuentran VIH, sífilis, VPH y gonorrea, entre otras ITS.

Muchas infecciones pueden no presentar síntomas

Uno de los principales desafíos para la prevención es que no todas las infecciones de transmisión sexual producen síntomas visibles.

Una persona puede tener una infección y no saberlo durante un período prolongado. Por eso, además del uso del preservativo, los especialistas recomiendan realizar testeos y controles periódicos, especialmente cuando existen situaciones de riesgo.

Los controles pueden realizarse a través de distintas especialidades y servicios de salud, como clínica médica, ginecología o urología.

Salud sexual: mucho más que prevenir infecciones

La salud sexual comprende un conjunto amplio de aspectos vinculados con el bienestar y los derechos de las personas.

Incluye la prevención y atención de ITS y VIH, pero también cuestiones relacionadas con la anticoncepción, la salud reproductiva, el embarazo adolescente, el acceso a la IVE/ILE y la prevención del cáncer de cuello uterino asociado al VPH.

En materia de maternidad adolescente, además, los datos oficiales muestran una evolución diferente a la observada en las ITS: el porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años descendió de aproximadamente 15,2% a 9% entre 2014 y 2024.

Información y prevención para reducir riesgos

Frente a este escenario, los especialistas plantean que recuperar la conversación sobre sexualidad resulta fundamental, particularmente entre adolescentes y jóvenes.

La prevención no se limita a utilizar métodos de protección. También implica contar con información confiable, conocer los riesgos, acceder a controles de salud y poder consultar a profesionales sin temor ni prejuicios.

“Hablar de salud sexual con información clara y sin tabúes es el primer paso para protegerse”, concluyó la Dra. Valko.

Una mirada para Entre Ríos

Para la población entrerriana, el mensaje también apunta a reforzar el acceso a la información y a los servicios de salud disponibles en cada localidad. Ante una duda o una situación de riesgo, la recomendación es consultar con un profesional y no esperar a que aparezcan síntomas.

La prevención de las ITS requiere, en definitiva, combinar información, consentimiento, cuidados y controles periódicos, herramientas que permiten tomar decisiones responsables sobre la propia salud sexual.