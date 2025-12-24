De cara a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Ministerio de Salud de Entre Ríos reiteró una serie de recomendaciones destinadas a promover conductas responsables y cuidar la salud de toda la comunidad. El llamado pone el foco en la prevención de accidentes por pirotecnia, los cuidados en la alimentación, el consumo responsable de alcohol y la protección de niñas, niños y personas mayores.

En primer lugar, la cartera sanitaria volvió a desalentar el uso de pirotecnia, advirtiendo que su manipulación implica riesgos significativos, como quemaduras, lesiones oculares y otros accidentes. Además, remarcó los efectos adversos que los estruendos generan en personas con hipersensibilidad auditiva, niñas y niños con trastornos del espectro autista, adultos mayores y mascotas. En este sentido, se invita a optar por celebraciones sin ruidos, que contribuyan a un entorno más seguro, inclusivo y respetuoso.

En cuanto a la alimentación, se instó a extremar los cuidados durante la preparación, conservación y consumo de los alimentos, con el objetivo de prevenir intoxicaciones o descomposturas. Se recomendó mantener la cadena de frío, evitar dejar las comidas a temperatura ambiente por períodos prolongados y prestar especial atención a productos sensibles como mayonesas, carnes, cremas y huevos. Asimismo, se destacó la importancia de higienizar correctamente manos, utensilios y superficies antes y durante la elaboración de los platos.

Otro de los puntos centrales es el consumo de alcohol. Desde el Ministerio recordaron que la ingesta excesiva aumenta el riesgo de accidentes, intoxicaciones y situaciones de violencia. Por ello, se aconseja moderar su consumo, alternar bebidas alcohólicas con agua, no conducir bajo sus efectos —teniendo en cuenta que en Entre Ríos rige la normativa de Alcohol Cero al volante— y promover festejos responsables que prioricen el cuidado propio y de terceros.

Respecto a niñas y niños, se subrayó la necesidad de una supervisión permanente, tanto en la alimentación como en las actividades que realizan durante las celebraciones. Se recomienda evitar que consuman alimentos o bebidas no adecuadas para su edad, mantenerlos alejados de fuentes de calor, fuegos artificiales y bebidas alcohólicas, y garantizar espacios seguros para su disfrute.

Finalmente, en relación con las personas mayores, se sugirió respetar sus rutinas alimentarias, evitar excesos y asegurar una correcta hidratación, especialmente en jornadas de altas temperaturas. Ante la aparición de síntomas como malestar digestivo, mareos o descompensaciones, se recomienda consultar de inmediato al centro de salud más cercano.