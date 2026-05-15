De acuerdo a estadísticas nacionales, se estima que más de 4.000 personas sufren intoxicaciones y alrededor de 200 fallecen anualmente por inhalación de monóxido de carbono en Argentina, en episodios que son completamente prevenibles.

En la provincia, los casos registrados muestran una tendencia creciente en los últimos años. Según datos del Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos, dependiente de la Dirección General de Epidemiología, se notificaron 23 intoxicaciones en 2022, 38 en 2023, 67 durante 2024 y 86 en 2025. En tanto, hasta la primera semana de mayo de este año ya se contabilizan 19 casos.

La referente del área, Analía Corujo, remarcó la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente durante los meses más fríos del año.

Entre las principales recomendaciones, se destaca evitar el uso de artefactos no diseñados para calefaccionar ambientes, como hornallas y hornos. Asimismo, se aconseja controlar periódicamente la correcta instalación de calefones, calefactores y tirajes, además de realizar revisiones por parte de gasistas matriculados.

Desde Salud recordaron además que una señal importante para detectar posibles fallas es observar el color de la llama, que siempre debe ser azul.

Los grupos más vulnerables

El monóxido de carbono representa un riesgo mayor para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas —como afecciones cardíacas, respiratorias o anemia— y también para las mascotas.

Asimismo, se advirtió sobre el peligro particular para las mujeres embarazadas, debido a las posibles secuelas neurológicas graves que puede ocasionar la intoxicación.

Síntomas que pueden confundirse

Uno de los principales problemas de este tipo de intoxicación es que sus síntomas suelen confundirse con cuadros gripales o intoxicaciones alimentarias, especialmente cuando afectan a varias personas dentro de un ambiente cerrado.

Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, náuseas, mareos, debilidad muscular, somnolencia y, en casos graves, pérdida de conciencia.

En ese sentido, Corujo explicó que una de las características más frecuentes de la intoxicación por monóxido es la claudicación muscular, es decir, una marcada sensación de debilidad física.

La ventilación, clave para prevenir

El monóxido de carbono es un gas venenoso sin color, olor ni sabor, no irritante y menos denso que el aire, lo que dificulta su detección.

Por eso, desde el Ministerio insistieron en la necesidad de mantener siempre una ventilación mínima en los ambientes donde existan artefactos que consuman oxígeno, dejando alguna abertura de al menos cinco centímetros para permitir la circulación de aire.

Además, en caso de utilizar braseros o estufas a kerosén, recomendaron encenderlos y apagarlos únicamente en espacios exteriores y retirarlos del ambiente antes de dormir.