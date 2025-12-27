El Ministerio de Salud de Entre Ríos instó a la población a extremar los cuidados frente a las altas temperaturas, con especial énfasis en las personas mayores, uno de los grupos más vulnerables durante los períodos de calor intenso. Las autoridades sanitarias advirtieron que, debido a las características propias de la edad y a los efectos de determinadas medicaciones, se incrementa el riesgo de deshidratación y de sufrir golpes de calor.

Entre las principales recomendaciones, se destaca la importancia de una hidratación adecuada. Desde la cartera sanitaria aconsejaron consumir agua potable o mineral de manera regular y, de forma opcional, pequeñas cantidades de jugos naturales. El objetivo es alcanzar al menos 10 vasos diarios de 200 mililitros cada uno. En ese sentido, recordaron que el mate y otras infusiones no reemplazan al agua, ya que contienen diuréticos naturales que favorecen la pérdida de líquidos.

Asimismo, se recomendó evitar el consumo de bebidas deportivas con sales, dado que no resultan apropiadas para todas las personas mayores, especialmente aquellas que se encuentran bajo tratamiento con medicamentos antihipertensivos o antidiabéticos. Ante cualquier duda, se sugiere consultar previamente con el médico de cabecera.

Otras medidas preventivas incluyen evitar la exposición al sol entre las 10 y las 17 horas, utilizar sombreros, ropa clara, holgada y de algodón, aplicar protector solar y mantener los ambientes bien ventilados y frescos. En el plano alimentario, se aconseja evitar comidas copiosas y priorizar el consumo de frutas de estación, jugos naturales o preparaciones livianas como gelatinas.

Desde el Ministerio también advirtieron que las personas que toman medicación para el control de la presión arterial podrían requerir ajustes en las dosis durante el verano, ya que las altas temperaturas generan vasodilatación. Por ese motivo, se recomienda realizar los cambios de posición de manera lenta, controlar la presión arterial con mayor frecuencia y consultar al médico ante descensos marcados de los valores habituales.

Finalmente, las autoridades recordaron cuáles son los síntomas compatibles con un golpe de calor, entre los que se encuentran dolor de cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia, rechazo de alimentos y fiebre. Ante la aparición de estos signos, se indicó trasladar a la persona a un lugar fresco, ofrecer líquidos y concurrir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano.