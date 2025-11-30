Un estudio del Instituto Tecnológico de Buenos Aires revisa la presencia de ese elemento químico peligroso para la salud humana • Establece tres colores: verde para concentración segura, amarillo para precaución y rojo para peligro de consumo • Su presencia en aguas subterráneas de Argentina podría afectar a cuatro millones de personas • El amarillo se encendió en tres ciudades: Gualeguay, Gualeguaychú y Urdinarrain; y dos parajes rurales de Entre Ríos: Cuatro Bocas y Estación Escriña.