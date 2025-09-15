En Argentina se practican más de 74 mil interrupciones promedio por año; en Entre Rios, 1.900 casos • En nuestra provincia, se hacen 7 interrupciones voluntarias o legales del embarazo, cada mil mujeres en edad fértil • Panorama a más de cuatro años de vigencia de la ley 27.610, que tiene la oposición del gobierno libertario que cortó medicamentos y servicios.