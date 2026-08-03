Sociedad
Salud mental en Entre Ríos: “Los resultados se van a ver en el largo plazo”
El director general del área, Esteban Dávila, destacó el esfuerzo oficial por llegar a cada rincón de Entre Ríos, en el contexto de “un panorama delicado” • En diálogo con Paralelo32 comentó que la alarmante escasez de especialistas se está supliendo con otras personas • “Se capacita a médicos clínicos y de familia, enfermeros, agentes sanitarios, curas y pastores, entrenadores de clubes, docentes” para una primera escucha y contención, remarcó.
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