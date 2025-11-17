En el Salón Mariano Moreno, la Municipalidad de Paraná realizó este viernes la entrega de certificados a emprendedores y diseñadores que completaron el ciclo de formación del Programa de Fortalecimiento de Emprendedores con Diseño, una instancia que marca el cierre de las capacitaciones 2025 y que funciona como antesala de una nueva edición de Diseña Paraná.

La feria —que se desarrollará del viernes 21 al domingo 23 de noviembre, de 17 a 22 horas en Sala Mayo— ofrecerá un espacio para disfrutar del diseño local con todos los sentidos: habrá patio gastronómico, intervenciones culturales y stands con productos únicos creados por emprendedores de la ciudad.

Un programa que sigue creciendo

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el crecimiento cualitativo y organizativo que ha tenido el programa durante este año:

“Hubo novedades en lo que tiene que ver con los núcleos y la Ruta del Diseño. Este fin de semana vamos a encontrarnos con una feria diferente, porque realmente hemos llegado a un nivel de los productos que es superior al de otros años. Eso nos deja tranquilos de que esta decisión política de la intendenta Rosario Romero de apostar a este programa ha sido positiva”.

Bustamante subrayó el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local gracias al trabajo sostenido entre productores, diseñadores y el municipio.

Por su parte, la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, valoró el alcance de la edición 2025 del ciclo formativo:

“Este año hubo objetivos más ambiciosos: se hizo una capacitación más amplia, más diversa y con docentes de primer nivel. Fueron nueve encuentros en los que participaron 180 emprendedores. Este año hubo 300 inscriptos en el registro, lo cual representa un crecimiento cuantitativo muy importante”.

Testimonios de los emprendedores

Los participantes del programa destacaron la importancia del acompañamiento recibido. Bárbara Castello Saravia, del emprendimiento Niña Brócoli, celebró el aprendizaje adquirido:

“Hace varios años formo parte del programa. En 2025 integré el núcleo textil y la verdad es que siempre me llevo conocimientos, tanto de profesores como de colegas”.

A su vez, Julio Gueler, emprendedor dedicado a la fabricación de juguetes, valoró la formación como parte clave de su crecimiento reciente:

“Empecé hace menos de un año y me vinieron muy bien las capacitaciones, para ser más organizado y tener más control de lo que hago”.

La antesala de un encuentro esperado

Con la entrega de certificados, Paraná se prepara para vivir una nueva edición de Diseña Paraná, un evento consolidado en la agenda cultural y productiva de la ciudad. Durante tres días, el público podrá recorrer propuestas innovadoras, participar de experiencias sensoriales y conocer emprendimientos que llevan el sello de la creatividad local.