En Crespo, la pasión por el rock ha encontrado su motor en un grupo de amigos que decidió convertir sus ganas en acción. Hernán Sesa, Nahuel Méndez, Alexis Torres y Juan Martínez son los cuatro nombres detrás de R.R. Producciones, una productora que, desde 2023, se ha dedicado a crear una plataforma para bandas locales, regionales y nacionales. ¿Su visión? Establecer a Crespo como un verdadero polo rockero.

"El pionero de esta idea fue Juan", compartió Nahuel durante una entrevista en "Tanto de Todo" por FM Boing Crespo 93.7 y Paralelo 32 online. "Surgió en su casa durante una reunión de amigos donde empezamos a idear este proyecto. Fue después de un show de aniversario de Rollando Rolla que organizamos, lo que fue el puntapié inicial para empezar a sumar fechas y traer de vuelta el Crespo Rock en 2023".

Alexis añadió: "Hacía mucho tiempo que no se hacía el Crespo Rock y nos motivó retomarlo para que se realice todos los años a partir de ahora". Curiosamente, ninguno de los cuatro miembros es músico. "Hacemos esto porque nos gusta", enfatizó Alexis, destacando su genuina pasión por el género. Este primer paso marcó el inicio de un camino que ya lleva tres años y suma cada vez más seguidores.

Noches de Rock

Tras la reedición del Crespo Rock, RR Producciones empezó a organizar "Noches de Rock", un recital con tres o cuatro bandas con el objetivo de realizar un evento mensual para mantener el espíritu rockero vibrante en la ciudad.

"Este año, después del Crespo Rock, empezamos a hacer la 'Noche del Rock' intentando organizar un evento por mes", explicó Hernán. "Para nuestro próximo evento, tendremos a Magnética, un gran tributo a Metallica; Astillas del Mismo Palo, que vuelven a tocar con una nueva formación; y los chicos de Aqueronte, que tocan bastante bien con un popurrí del Rock Nacional".

Para aquellos interesados en asistir, Hernán señaló: "Las entradas se venderán en puerta a un valor de 7000 pesos. Habrá servicio de cantina con bebidas y comidas, como siempre, allí en el salón del Club Sarmiento". También mencionó: "Si quieren anticipadas, nos escriben a las redes de RR Producciones, pero de todas formas les anticipamos que van a estar al mismo precio que en puerta".

Nahuel subrayó su compromiso con el talento local: "Creo que desde que estamos como productora han tocado la gran mayoría de bandas de la ciudad. Si no es así, que nos lo hagan saber o nos escriban porque la idea de esto siempre fue que todos tengan su lugar. También hemos invitado a bandas de localidades cercanas para expandir el abanico musical de rock de la zona".

Crespo Rock 2025 confirmado

R.R. Producciones ya está calentando motores para el Crespo Rock 2025, un festival programado para los días 14 y 15 de noviembre en el predio del Club Atlético Sarmiento (French y Los Reseros). Será la tercera edición consecutiva de un evento que se consolida como uno de los más esperados de la región.

"Este año se va a hacer el 14 y 15 de noviembre, así que estamos con estos preparativos a full con los chicos", señaló Alexis. "Nos están escribiendo de todos lados, muchas bandas quieren venir a tocar, así que es un lindo desafío para esta nueva edición".

Nahuel añadió sobre la ubicación: "Volvemos al principio, al predio de Fútbol Infantil del Club Sarmiento, que tiene varias modificaciones que hacen que el lugar esté mucho mejor que aquella vez que realizamos el festival". Continuó: "Tenemos bandas que quieren venir de Entre Ríos y otras provincias, pero por supuesto, las bandas de Crespo tienen prioridad".

Las nuevas generaciones y la vieja guardia

En ediciones anteriores de las Noches de Rock, hicieron su debut bandas relativamente jóvenes en la escena, como el grupo Trifásica.

"A nosotros nos pasó con ellos que eran muy chicos para lanzarlos al show de noche, si bien ya habían tocado con el grupo de la Estación (Estación Rock, que tenía miembros de la banda), los llevamos primero a un recital que se hizo atrás del ferrocarril y luego sí en Noches de Rock", contó Nahuel. "También han hecho que se renueve el público y eso es importante". Sobre su inicio, añadió: "Lo tuvimos que esperar porque cuando hicimos el primer Crespo Rock en 2023, que organizamos, ellos tenían 15, 16 años".

"Hoy en día Crespo tiene como 11 bandas. La idea es que todas las bandas tengan su lugar y puedan mostrar lo que están haciendo", señalaron, demostrando su compromiso con la diversidad de la escena local.

También se destacó el gran número de auspiciantes que se han sumado a acompañar el evento, con un sector comercial que apoya la iniciativa. "Todo esto también suma porque nos permite invertir en los espectáculos que traemos a la ciudad", afirmaron, subrayando la importancia de estos apoyos.

Hernán concluyó: "Tenemos planificada una fecha más para septiembre y luego sí, se viene la edición del Crespo Rock".