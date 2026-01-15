Rosario del Tala presentó oficialmente una nueva edición del tradicional Festival del Arenero, que se realizará este sábado desde las 20 horas en el Parque Balneario Municipal Dr. Helio Paniza. Se trata de la 17ª edición del encuentro cultural, que este año tendrá un carácter especial al rendir homenaje al reconocido músico entrerriano Víctor Velázquez, quien atraviesa un delicado estado de salud.

La presentación se llevó a cabo en el Museo de Casa de Gobierno, con la participación del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, y del intendente de Rosario del Tala, Juan Medina. Ambos coincidieron en resaltar el valor de las fiestas populares como parte fundamental de la identidad entrerriana.

“Es una edición muy especial porque es en homenaje a Víctor Velázquez. Todo lo recaudado, que es un bono voluntario, va a ser en favor de él”, expresó Stoppello, quien además destacó el acompañamiento del Gobierno provincial. “Se trata de acompañar estas fiestas provinciales en todo el territorio entrerriano, que son una marca de identidad, porque juntan cultura, turismo y producción, y convocan a miles de entrerrianos”, agregó.

Grilla entrerriana y apoyo provincial

El funcionario provincial remarcó que la programación artística estará compuesta exclusivamente por músicos de Entre Ríos. “Como Secretaría de Cultura nos pone orgullosos que los municipios elijan artistas entrerrianos para que todo el pueblo pueda compartir el talento y el brillo de nuestros músicos”, sostuvo.

Asimismo, hizo referencia al buen inicio de la temporada turística en la provincia. “La afluencia de visitantes es muy alta y las fiestas provinciales son un atractivo fundamental para que entrerrianos y turistas elijan destinos dentro de la provincia”, indicó.

Un festival que crece con el tiempo

Por su parte, el intendente Juan Medina subrayó la continuidad y el crecimiento del Festival del Arenero. “Es la edición número 17, un festival que se sostiene en el tiempo y que siempre va apostando un poco más”, afirmó.

El jefe comunal confirmó que el evento se desarrollará en el Parque Balneario Municipal Dr. Helio Paniza, un espacio emblemático de la ciudad. “Es un balneario muy importante, que en estos días tuvo una afluencia de turistas impresionante. Es un lugar característico de los areneros de Rosario del Tala”, explicó.

Además, agradeció el acompañamiento institucional y resaltó el sentido solidario del festival. “Desde el municipio estamos acompañando a la familia de Víctor Velázquez y estamos en contacto permanente. Este es un evento muy importante para el centro de la provincia”, manifestó.

Invitación abierta a toda la provincia

Finalmente, Medina extendió la invitación a toda la comunidad entrerriana. “Rosario del Tala es un punto central de Entre Ríos, así que los esperamos a todos. Destacar nuestra cultura y nuestras tradiciones es fundamental”, concluyó.

Grilla artística

El Festival del Arenero contará con espectáculos musicales, danzas y propuestas culturales para toda la familia:

Escuela de Danzas Mili Sigales

Taller de Danzas Folclóricas FLORESER (Centro de Jubilados Nacionales)

Grupo de Danzas Eclipse de Gualeguay

Peña Renacer Santa Bárbara

Entrerriano Tagüé

Taller Municipal Costeros del Gualeguay

Ariel Maidana

Marcelo Vega

La Solense

María Cuevas

Orquesta de Costa a Costa, con melodías entrerrianas

El cierre estará a cargo de una gran bailanta chamamecera junto a Omar Olivera y su conjunto.

Además, el predio contará con cantina y buffet, stands de emprendedores y sorteos. Desde la organización recomiendan al público llevar sillones para mayor comodidad.