El próximo miércoles 2 de septiembre, el escenario del icónico Teatro 3 de Febrero de Paraná recibirá a una de las figuras más queridas y trascendentes del rock y la música popular hispanoamericana: Roque Narvaja. El músico llega a la capital provincial en el marco de su gira celebración por el 40° aniversario de su legendario disco Un Amante de Cartón.

En una cálida charla con Gonzalo Gadea Britos durante el programa Tanto de Todo —que se emite de lunes a jueves de 19 a 20 hs por FM Boing 93.7 y Paralelo32.com.ar—, el cantautor rememoró con gratitud su última visita a la región: “Tengo un recuerdo hermosísimo de Paraná. La gente, el éxito, todo el mundo contentísimo; bailamos, cantamos y nos emocionamos, fue una noche perfecta. Estamos contentísimos de volver. Estar arriba del escenario es un privilegio, una alegría muy grande y mi lugar en el mundo”.

Un LP con 10 hits y sin "trampa ni cartón"

La gira rinde homenaje a Un Amante de Cartón, aquel vinilo histórico que acumuló hit tras hit. Sobre el repertorio previsto para este show imperdible de mitad de semana, Narvaja aseguró que el público escuchará exactamente lo que va a buscar: “Queremos asegurarle a la gente que nos sigue hace tantísimo tiempo que van a escuchar las canciones que están esperando. Aquí no hay trampa ni cartón: es convocar a la gente a festejar más de cincuenta años de carrera y cuarenta años de este disco que fue un fenómeno”.

Al repasar sus comienzos como pionero de nuestra música con La Joven Guardia a fines de los 60 —con pelo largo, camisas floreadas y pantalones Oxford—, el compositor destacó la magia que sigue generando El Extraño del Pelo Largo: “Tengo bastantes éxitos y cuando canto los temas de 'Amante de Cartón' la gente cantando se pone de pie, pero cuando aparece 'El Extraño del Pelo Largo', chau: explotan todos, aparece una locura total, incluso con la gente joven”.

De la tribuna futbolera a la parodia de Capusotto

Durante la entrevista se analizó también cómo sus canciones penetraron en la cultura popular de masas, convirtiéndose en himnos adoptados por hinchadas de fútbol no solo de Argentina, sino también de España e Inglaterra. “Yo no tenía idea, pero me enteré en vivo cuando vine a Argentina de gira, fui a la cancha de Boca con un amigo y escuché que cantaban 'Ni una palabra'. Fue una emoción tremenda”.

Además, el músico recordó de manera descontracturada su participación en el programa de Diego Capusotto y Pedro Saborido, donde interpretó la famosa versión humorística “Yo quería sambayón”: “Fui al programa y la canté con los músicos. Es una manera de reírme de mí mismo y me parece muy sano. Como decían antes, lo importante es que hablen”.

Músicos "tracción a sangre" en tiempos de Inteligencia Artificial

Al referirse a la tecnología, el uso de computadoras y las exigencias actuales de las redes sociales, Roque fue categórico al defender la pureza de la música en vivo y el proceso creativo artesanal: “Nosotros arriba del escenario somos tracción a sangre. Todo lo que suena lo estamos tocando nosotros, no trabajamos con secuencias grabadas. Y a la hora de componer sigo con la escuela de los Beatles: primero la melodía en piano o guitarra y luego la letra. Yo no le pregunto a ninguna máquina cómo quiero que sea mi canción; en todo caso, la máquina va a tener que aprender cómo soy yo”.

A modo de cierre, antes de reencontrarse con sus seguidores este miércoles en el Teatro 3 de Febrero, dejó una profunda reflexión: “Ahí estaremos llevando nuestra música, nuestra alegría, nuestra historia y vislumbrando un futuro en el cual haya todavía música y poesía. Que no nos coman las máquinas, que seamos capaces nosotros de hacer belleza”.