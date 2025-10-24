En la vida de algunos, el hogar no es un refugio, sino un escenario de miedo y violencia. Esta es la historia de Laura*, quien decidió hablar públicamente con Paralelo32 sobre su infancia marcada por el abuso y la violencia intrafamiliar, un relato que busca visibilizar lo que muchas veces se normaliza, y generar un mensaje de apoyo para quienes atraviesan situaciones similares.