En la previa del show que brindará este jueves 4 de diciembre en Limbo Bar, Roberto Pettinato dialogó con Gonzalo Gadea Britos en el programa radial ‘Tanto de Todo’ que se emite por la señal de 93.7 Boing Crespo, y compartió una mezcla de entusiasmo, nostalgia y convicción sobre lo que significa mantener viva la música de Sumo desde adentro. Lejos de los tributos convencionales, su espectáculo “Sumo x Pettinato” propone un reencuentro con el espíritu directo, crudo y visceral de una banda que marcó un antes y un después en el rock nacional. “No me gusta vender humo, pero no se lo pueden perder”, afirmó desde el arranque, dejando en claro que lo suyo no apela a la imitación sino a la autenticidad.

Sobre la esencia de Sumo

Para Pettinato, la clave está en rescatar algo que muchas veces se perdió en la mitología alrededor del grupo: su esencia colectiva. Explicó que, aunque el recuerdo popular tiende a centrarlo todo en Luca Prodan, Sumo fue ante todo una banda sólida formada por personalidades fuertes como Ricardo Mollo, Diego Arnedo y el resto de la formación original. “Sumo no era un líder con músicos atrás; éramos tipos transpirando juntos”, señaló, reivindicando ese espíritu compartido.

La búsqueda del sonido

Reconstruir ese espíritu después de tantas décadas no fue sencillo, y de hecho le llevó varios años formar una banda que pudiera acercarse a la intensidad original. Contó que el grupo que lo acompaña hoy está integrado por músicos correntinos, algo que surgió casi por azar durante un período en el que hacía fechas bajo la consigna “músicos de tu ciudad”. Con el tiempo, esa propuesta terminó consolidándose en la formación actual. “Es dificilísimo lograr el estilo directo y crudo de Sumo. Necesitás músicos que entiendan esa intensidad”, explicó, agregando que uno de los elogios más fuertes que recibió fue: “Cerré los ojos y escuché el espíritu de Sumo”.

El repertorio imposible

Otro de los grandes desafíos fue decidir qué canción queda afuera. Para Pettinato, los tres discos de Sumo no tienen un solo tema descartable. “Sumo no tiene un solo tema de relleno. Los tres discos son una patada en la cabeza”, aseguró. Aun así, adelantó que la lista para esta fecha será “bien potente, con dos reggae y todo lo demás directo al mentón”, buscando equilibrar fidelidad al sonido original con la energía del vivo.

La vigencia del grupo

En la entrevista también recordó el impacto que vivió al regresar de España, cuando Ricardo Mollo le advirtió que iba a encontrar pintadas con la frase “Luca vive”. “Pensé que me estaba jodiendo”, contó, hasta que atravesó la General Paz y vio el mensaje enorme en un puente. Para él, la persistencia de Sumo no se debe solo a la figura de Luca, sino a la fuerza colectiva del grupo. “La gente escucha Sumo. Después dirá ‘grande el pelado’, pero escucha a la banda, no a un líder con una bandita atrás”, reflexionó.

Su mirada sobre la televisión

Pettinato también repasó su paso por la televisión, especialmente por Duro de Domar, una etapa que definió como una de las mejores de su vida creativa, aunque también la más desgastante. Contó que la televisión actual ya no lo atrae y que no volvería a un formato tradicional, aunque sí se imagina haciendo entrevistas simples y relajadas: “Podría hacer un programa de charlas, hablar con el panadero, el cartero o Francella”, comentó, aunque sin nostalgia por aquel ritmo frenético.

La invitación

Antes de despedirse, Pettinato lanzó una invitación directa al público entrerriano: “Por favor vengan. Nunca sé cuándo voy a volver. Y cuando escuchen cómo suena esta banda, se van a quedar con la boca abierta”. La fecha será este jueves 4 de diciembre en Limbo Bar, donde también actuarán Esclavo (tributo a Guasones) y La Montrull (tributo a Los Abuelos de la Nada). Las últimas entradas se encuentran disponibles en Ticketway, con posible remanente en puerta.