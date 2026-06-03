La ciudad de Paraná fue sede de una nueva edición del Pop Up de Diseño Río Vivo, una propuesta que combinó diseño, arte, identidad territorial y compromiso ambiental en un espacio de encuentro para emprendedores y creadores entrerrianos.

La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura de Entre Ríos y convocó a una importante cantidad de visitantes interesados en conocer producciones inspiradas en el río Paraná, uno de los elementos más representativos del paisaje y la cultura de la región.

La iniciativa surgió a partir del trabajo colaborativo de un grupo de diseñadoras locales que, tras un proceso de investigación y reflexión, desarrollaron la cápsula de diseño "Río Vivo", una colección conceptual basada en los paisajes, las historias y los desafíos ambientales vinculados al río.

Durante la apertura estuvieron presentes el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, y la directora general de Industrias Culturales y Creativas, Rocío Rezett, quienes acompañaron la propuesta y destacaron la importancia de fortalecer el ecosistema creativo provincial.

Diseño con identidad local

El evento reunió a doce marcas entrerrianas: Clandestina, Fugitiva, Idea Madera, Indra Hierros Deco, Ivana Ladner, Jarupkin, Malaza, Maurina Tejidos, Milu Kids, Niña Brócoli, Sanarte Artecuero y Santa Clorinda.

Cada una presentó piezas elaboradas mediante distintas técnicas y materiales, con una mirada puesta en la producción responsable, el aprovechamiento de recursos y la valorización de la identidad local. Las creaciones reflejaron elementos vinculados al paisaje litoraleño y a la relación histórica de las comunidades con el río Paraná.

Un espacio para reflexionar sobre el ambiente

Bajo el concepto de "Cauce Creativo", la Sala Expandida de la Casa de la Cultura fue transformada en un recorrido interactivo donde el público pudo conocer las propuestas de los expositores y participar de experiencias artísticas.

Uno de los puntos más convocantes fue la instalación denominada "Red Colectiva", una obra participativa construida con materiales reutilizados que invitó a los visitantes a reflexionar sobre el impacto de las acciones humanas en los ecosistemas fluviales y la necesidad de promover prácticas más sostenibles.

Además de la muestra y comercialización de productos, la programación incluyó un conversatorio abierto en el que las diseñadoras compartieron sus procesos creativos, intercambiaron experiencias y analizaron el papel del diseño como herramienta para generar conciencia ambiental y promover cambios culturales.

La propuesta reafirmó el potencial del diseño entrerriano como motor de desarrollo cultural y económico, al tiempo que puso en agenda la importancia de construir una relación más consciente y respetuosa con el entorno natural que caracteriza a la provincia.