El pastor Bernardo Spretz, referente del grupo RH Positivo de la Iglesia del Río de la Plata, informó a Paralelo 32 que durante noviembre se intensifican en Crespo las actividades de “Noviembre Azul”, campaña orientada a promover la prevención y detección temprana del cáncer de próstata. En ese marco, confirmó que el viernes 28 de noviembre se realizará una charla abierta en el Salón Esperanza, dirigida a toda la comunidad.

Spretz explicó que esta iniciativa local se articula con la Ley Provincial Nº 10.975, que creó el programa “Entre Ríos Azul”, orientado a impulsar acciones de sensibilización en torno a la salud masculina durante el mes de noviembre.

“Queremos enfatizar la importancia de los chequeos anuales y la detección temprana de esta enfermedad. Es un tema que debe tomarse en serio y por eso volvemos a hacer esta campaña”, sostuvo.

Un trabajo sostenido en Crespo

El grupo RH Positivo comenzó a trabajar activamente el año pasado, logrando que el Municipio de Crespo adhiriera a la ley provincial mediante una resolución del Concejo Deliberante.

“Contamos con buena recepción de las autoridades locales y con la colaboración del municipio en la difusión de la campaña, especialmente durante la maratón de la Fiesta de la Avicultura. Agradecemos el gesto”, destacó Spretz.

El pastor recordó que el grupo se reúne mensualmente en el Salón Esperanza, generalmente el tercer viernes de cada mes, en encuentros abiertos a toda la comunidad. “No es solo para miembros de la iglesia. El año pasado conseguimos el apoyo de empresas como LAR y Avalian, que colaboraron con remeras alusivas a la campaña. Este año se sumaron más personas y esperamos seguir creciendo”, afirmó.

También mencionó que se invitó a las clínicas locales a sumarse mediante la colocación de banners informativos, y que el municipio acompañó con la iluminación azul de espacios públicos y la difusión en pantalla gigante durante la maratón.

“Cuando recibimos ayuda todo se hace más fácil, por eso estamos agradecidos”, expresó.

Instalar el tema en la agenda social

Spretz remarcó la necesidad de instalar el tema en la sociedad con la misma fuerza que el Octubre Rosa en la prevención del cáncer de mama.

“Queremos que hablar de salud masculina no sea un tabú. El cáncer de próstata es el más común entre los hombres, pero detectado a tiempo es perfectamente curable”, explicó.

Recordó que en Argentina se registran más de 11.000 nuevos casos por año, y que los controles deben iniciarse a los 50 años, o a partir de los 40 si existen antecedentes familiares.

“No es un cáncer con origen aparente y es asintomático hasta que aparecen molestias, dolores o dificultades para orinar”, indicó.

Charla abierta para la comunidad

Como parte de las actividades de “Noviembre Azul”, el viernes 28 de noviembre a las 20:30, en el Salón Esperanza, se realizará la charla “Cáncer de próstata: mitos y verdades”, a cargo del Dr. Lucas Brítez, médico urólogo, jefe del Servicio de Urología del Sanatorio Adventista del Plata y con maestría en urooncología.

“Invitamos a toda la comunidad, especialmente a los varones, a participar de esta charla que será muy útil para despejar dudas y conocer más sobre la prevención. Es importante hablar de este tema”, señaló Spretz.

Finalmente, destacó que, aunque la resistencia de los hombres a realizar controles médicos ha disminuido, todavía queda camino por recorrer:

“Hoy un simple análisis permite detectar a tiempo cualquier problema. Los mayores de 50 años, o desde los 40 con antecedentes, deberían realizarse los chequeos anuales. A los hombres estos temas nos cuestan más, pero de a poco queremos ir cambiando eso”, concluyó.