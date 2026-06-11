Los informes meteorológicos para la provincia de Entre Ríos indican que al menos por tres días más, continuarán las lluvias en la zona y pronostican posibles tormentas hasta, al menos, hasta el próximo martes.

Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional que también emitió un alerta por tormentas fuertes que abarca Entre Ríos y otras provincias.

Ante las precipitaciones que ocurrieron este domingo y debido al pronóstico de lluvias junto a la advertencia por tormentas, la Comisión Organizadora del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, decidió suspender la cuarta noche del tradicional encuentro.

Así lo confirmaron a través de una publicación realizada en el perfil de Facebook del Festival. En el breve escrito, la Comisión Organizadora informa que, «debido a las inclemencias del clima, se suspende la noche de hoy domingo. Se reprograma para lunes y martes», precisaron en el comunicado.