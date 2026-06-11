Reprograman las noches del Festival de Diamante por las inclemencias climáticas
Los informes meteorológicos para la provincia de Entre Ríos indican que al menos por tres días más, continuarán las lluvias en la zona y pronostican posibles tormentas hasta, al menos, hasta el próximo martes.
Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional que también emitió un alerta por tormentas fuertes que abarca Entre Ríos y otras provincias.
Ante las precipitaciones que ocurrieron este domingo y debido al pronóstico de lluvias junto a la advertencia por tormentas, la Comisión Organizadora del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, decidió suspender la cuarta noche del tradicional encuentro.
Así lo confirmaron a través de una publicación realizada en el perfil de Facebook del Festival. En el breve escrito, la Comisión Organizadora informa que, «debido a las inclemencias del clima, se suspende la noche de hoy domingo. Se reprograma para lunes y martes», precisaron en el comunicado.