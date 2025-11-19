Los ministros de Educación de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se reunieron el 18 de noviembre en la Universidad Adventista del Plata (UAP) para impulsar la "Jornada para la Transformación de la Escuela Secundaria en clave regional y federal". El encuentro, celebrado en el Salón de los Pioneros de la UAP, culminó con la firma de acuerdos que consolidan una estrategia conjunta para mejorar el nivel medio y la creación de una Agencia Regional de Evaluación Educativa.



La UAP, ubicada en Entre Ríos, fue sede de este hito educativo regional que congregó a autoridades provinciales, legisladores, representantes del Consejo Federal de Inversiones, gremios, supervisores, directivos y docentes. La anfitriona, Lic. Alicia Fregonese, presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, recibió a los ministros Horacio Ferreyra (Córdoba) y José Goity (Santa Fe), junto a miembros de la mesa ejecutiva regional como Claudia Giaccone (Santa Fe) y Jorge Chemez (Entre Ríos), y al subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, Alfredo Vota.



El Mag. Horacio Rizzo, rector de la UAP, dio la bienvenida y subrayó el impacto social de la educación. Jorge Chemez destacó la creación de la Mesa Educativa de la Región Centro, cuyo objetivo es la excelencia y el mejoramiento de esta herramienta que permite el desarrollo de las capacidades de cada persona. Afirmó que "una sola jurisdicción no puede alcanzar el plan, pero tres, sí", enfatizando el compromiso triprovincial.



Claudia Giaccone, representante de Santa Fe, resaltó la decisión de los gobernadores de impulsar acciones educativas integradas. Informó sobre la creación inédita de una Agencia Regional de Evaluación Educativa, una institución suprainstitucional que proveerá datos e indicadores para que cada provincia defina sus líneas de trabajo en la transformación educativa.



Alfredo Vota, subsecretario nacional, transmitió el compromiso del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, de acompañar esta iniciativa de transformación del Nivel Medio. Vota señaló que "la secundaria es un tema complejo que no se puede simplificar con soluciones rápidas" y enfatizó la necesidad de un abordaje procesual con objetivos claros y trabajo en red.



José Goity, ministro santafesino, valoró el trabajo conjunto entre las jurisdicciones y la cartera educativa nacional para consolidar una herramienta potenciable. Remarcó que el camino de transformación del sistema educativo está en construcción y requiere el aporte y compromiso de todos los actores involucrados.



Desde Córdoba, Horacio Ferreyra explicó los tres ejes de trabajo de la Agencia Regional de Evaluación Educativa. Santa Fe lidera la línea de aprendizajes y desafíos; Entre Ríos se enfoca en la radiografía del sistema educativo para fundamentar decisiones; y Córdoba aborda la perspectiva para la educación secundaria, tema central del debate en la jornada.



La jornada incluyó conferencias de expertos como el Dr. Thomaz Veloso, quien abordó claves para transformar la educación secundaria en América Latina basadas en evidencia. También disertaron Agustina Blanco sobre liderazgo, redes y políticas de transformación, y Rebeca Anijovich sobre la enseñanza en aulas heterogéneas.



Además, se presentó la "Red de Escuelas Innovadoras", una iniciativa federal propuesta por Alfredo Vota. Este programa surge en respuesta a los desafíos de trayectorias escolares interrumpidas y aprendizajes insuficientes, buscando un cambio sistémico de alcance federal.



El encuentro finalizó con un panel de experiencias provinciales, mesas de trabajo para la síntesis de conclusiones y la firma de acuerdos de la Región Centro. Este acto simbólico sella el compromiso conjunto para transformar la escuela secundaria, ofreciendo a los estudiantes herramientas para construir su futuro y encontrar expectativas y esperanzas en que el cambio es posible, según Fregonese.