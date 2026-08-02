Política
Región Centro: Como ser oficialistas y no perder en el intento
Frigerio asumió la presidencia pro tempore • Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos suman el 19,5% del PBI nacional y el 36% de las exportaciones • Juntas equivalen a la provincia de Buenos Aires • Los tres gobernadores apoyan la política nacional, pero siguen reclamando por demandas regionales • ¿Qué se proponen?, ¿En qué están trabajando?
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