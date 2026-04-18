El asesinato de un alumno en San Cristóbal y las heridas a otros, activó alarmas sociales en todo el país • En Entre Ríos se reafirmó la ‘hoja de ruta’ del CGE para estos casos • Se aplicó con un estudiante en La Paz que llevó una ‘tumbera’ al aula • Alerta por una tendencia de internet que celebra los ataques con armas en escuelas.