La actividad contó con la presencia del ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco; el director de Epidemiología provincial, Diego Garcilazo; y la representante en Argentina de la Organización Panamericana de la Salud, Eva Jané Llopis. La iniciativa busca articular acciones con la Municipalidad de Crespo, el hospital “San Francisco de Asís” y las instituciones educativas, con foco en la detección y recuperación de esquemas de vacunación incompletos.

El encuentro tomó como antecedente una experiencia reciente desarrollada en la ciudad de Victoria, donde se optimizaron recursos mediante el trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado. En ese sentido, uno de los ejes principales es avanzar en la modernización del sistema sanitario a través del cruzamiento de datos, lo que permitirá identificar de manera precisa a aquellos niños que no cuentan con el calendario de vacunación completo.

El intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, valoró la elección de la ciudad como punto de referencia para el desarrollo de esta estrategia. “Celebramos que tengan como punto de referencia a Crespo”, expresó, y destacó que el proyecto provincial contempla múltiples herramientas para ampliar el alcance de la vacunación. “Presenta diferentes ejes para captar a niños y adultos que están por fuera del sistema, promueve la inmunización e incorpora la informatización del registro nominal de las personas, lo que permitirá luego identificar y buscar a quienes no se vacunaron”, explicó.

Por su parte, el ministro Blanzaco puso en valor el trabajo que vienen realizando los equipos locales en conjunto con el Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación. “Se busca recuperar esquemas de vacunación incompletos. En la provincia estamos avanzando en el paso del carnet de papel al carnet digital, lo que permite un seguimiento nominal, caso por caso”, indicó. Según detalló, esta herramienta facilitará la identificación de niños que no han completado sus vacunas y permitirá conocer con precisión qué dosis deben aplicarse.

Desde una mirada regional, Eva Jané Llopis subrayó la relevancia de la Semana de Vacunación en las Américas y advirtió sobre una tendencia preocupante en los niveles de cobertura. “Las coberturas de vacunación han disminuido en los últimos años. No es una problemática exclusiva de Argentina; la pandemia generó un cambio de tendencia”, señaló. En ese sentido, hizo un llamado a la población a acercarse a los vacunatorios durante todo el año. “Las vacunas son seguras y salvan vidas. Al vacunarnos nos protegemos a nosotros mismos, a nuestras familias y a toda la comunidad”, enfatizó.

En tanto, Garcilazo alertó sobre el escenario epidemiológico previsto para los próximos meses, marcado por una mayor circulación de enfermedades respiratorias. “Probablemente haya más contagios y un adelantamiento de la gripe, vinculado a la aparición de nuevas variantes”, sostuvo. En ese marco, recordó que la campaña de vacunación antigripal se adelantó casi un mes en el país como medida preventiva.

El funcionario también mencionó un dato que encendió las alertas sanitarias en la provincia: la reciente confirmación de un caso de sarampión, algo que no ocurría desde hacía años. “Esto refuerza la necesidad de implementar estrategias de recupero de vacunación”, afirmó, destacando la importancia de sostener coberturas altas para evitar la reaparición de enfermedades prevenibles.

Otro de los puntos abordados durante la jornada fue el impacto de la desinformación en la decisión de muchas familias. “Hemos visto que muchos niños no cuentan con las vacunas por el temor de sus padres. Es fundamental llevar claridad sobre la seguridad y la importancia de la vacunación”, advirtió Garcilazo. En esa línea, remarcó que desde el punto de vista epidemiológico la situación es delicada, ya que las bajas coberturas pueden favorecer la reintroducción de enfermedades que habían sido controladas durante años.

La actividad contó además con la participación de profesionales de la salud, directivos y docentes de las instituciones educativas de Crespo, quienes serán actores clave en la implementación de las estrategias de captación y seguimiento de niños y niñas en edad escolar.