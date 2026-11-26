En una iniciativa destacable, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de

Servicios de Crespo (CIAS) resolvió reconocer a 15 mujeres de la ciudad por diferentes

méritos, vinculados con su capacidad emprendedora o la influencia de su labor en la

sociedad. El homenaje tuvo lugar el miércoles 25 por la noche, en la sede de la

institución.

La mayoría son reconocidas emprendedoras de la ciudad que, en diferentes rubros, han

logrado desarrollar actividades comerciales y profesionales de pública notoriedad, con

inteligencia y arduo trabajo, demostrando capacidad para la organización y el manejo de

entornos laborales. Hubo un destaque especial para dos exitosos emprendimientos

iniciados con sacrificio y pocos recursos: uno industrial (Doninas), de Julia Fontana, y

otro comercial, de Rita Wagner (Clipo). Detrás de cada una de estas mujeres hay una

historia, algunas menos expuestas que otras, que hoy pueden ser muy notorias, como el

de Claudia Ulrich y su esposo Sergio (Supermercado ClauSer), o María Luisa Sturtz

(Arte Mary). Todas tuvieron comienzos muy modestos y crecieron a fuerza de

perseverancia y duro trabajo.