Reconocimiento del Centro Comercial Crespo a 15 mujeres de la ciudad
El homenaje tuvo lugar el miércoles 25 por la noche, en la sede de la institución.
En una iniciativa destacable, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de
Servicios de Crespo (CIAS) resolvió reconocer a 15 mujeres de la ciudad por diferentes
méritos, vinculados con su capacidad emprendedora o la influencia de su labor en la
sociedad. El homenaje tuvo lugar el miércoles 25 por la noche, en la sede de la
institución.
La mayoría son reconocidas emprendedoras de la ciudad que, en diferentes rubros, han
logrado desarrollar actividades comerciales y profesionales de pública notoriedad, con
inteligencia y arduo trabajo, demostrando capacidad para la organización y el manejo de
entornos laborales. Hubo un destaque especial para dos exitosos emprendimientos
iniciados con sacrificio y pocos recursos: uno industrial (Doninas), de Julia Fontana, y
otro comercial, de Rita Wagner (Clipo). Detrás de cada una de estas mujeres hay una
historia, algunas menos expuestas que otras, que hoy pueden ser muy notorias, como el
de Claudia Ulrich y su esposo Sergio (Supermercado ClauSer), o María Luisa Sturtz
(Arte Mary). Todas tuvieron comienzos muy modestos y crecieron a fuerza de
perseverancia y duro trabajo.