El verano invita a disfrutar del aire libre, pero también representa un período en el que resulta fundamental reforzar las medidas de protección de la piel. La exposición solar sin los cuidados adecuados puede provocar efectos adversos tanto a corto como a largo plazo, y el riesgo se incrementa en personas que se encuentran bajo tratamiento oncológico, debido a la mayor sensibilidad cutánea que pueden generar ciertos medicamentos.

En este sentido, el Dr. Carlos Silva, director médico y coordinador del Área de Acompañamiento al Paciente de LALCEC, explicó que algunos tratamientos contra el cáncer pueden producir efectos secundarios en la piel o aumentar la sensibilidad a la radiación solar, aunque aclaró que no ocurre en todos los casos.

“Algunos medicamentos usados para tratar tumores pueden generar efectos secundarios en la piel o volverla más sensible a la radiación solar, pero no sucede con todos los tratamientos. Tanto la quimioterapia como la inmunoterapia pueden producir distintos tipos de lesiones. Generalmente, la gran mayoría son reversibles y no dejan secuelas”, señaló el especialista. No obstante, remarcó la importancia de consultar siempre al médico para confirmar si el fármaco que se está recibiendo puede estar vinculado a cambios en la piel y realizar un seguimiento adecuado. “Muchas veces las personas pasan por alto ciertas señales porque piensan que son irrelevantes o que no tienen relación con el tratamiento”, advirtió.

Entre las principales recomendaciones, el Dr. Silva subrayó la necesidad de evitar la exposición solar en las horas pico, incluso en días nublados, ya que los rayos ultravioleta atraviesan las nubes. Además, aconsejó el uso de protector solar con factor de protección 50, aplicándolo antes de salir al exterior y renovándolo cada dos horas o luego de actividades acuáticas. También sugirió utilizar ropa clara, de mangas largas, para proteger brazos y piernas, y cubrir el cuero cabelludo con sombreros, una zona que suele recibir una elevada radiación solar.

Durante el tratamiento oncológico, los especialistas recomiendan tomar recaudos adicionales para el cuidado de la piel. Entre ellos, evitar el sol entre las 10 y las 16 horas —o siempre que la sombra sea más corta que la propia altura—, usar protector solar de alto FPS y reaplicarlo según indicación médica, no exponerse al sol si se están recibiendo medicamentos que sensibilizan la piel y mantener una adecuada hidratación, tanto mediante la ingesta de agua como con el uso diario de cremas hidratantes.

Por último, el Dr. Silva destacó la importancia de realizar un control dermatológico anual, preferentemente antes del verano. “De ese modo se reciben indicaciones para el cuidado de la piel y también se pueden detectar lesiones de alto riesgo que requieren seguimiento”, explicó. Asimismo, recomendó consultar de inmediato al especialista ante la aparición de lesiones que persisten en el tiempo, presentan asimetría, bordes irregulares, cambios de color, crecimiento, sangrado o cualquier modificación significativa.