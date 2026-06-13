Argentina produce 500 mil toneladas anuales de residuos eléctricos y electrónicos: 10 kilogramos por habitante • Somos el tercer país latinoamericano en volumen, detrás de Brasil y México • La recicladora bonaerense Milpos firmó convenio con la Municipalidad de Crespo • Sus directivos explicaron a Paralelo32 que de cada aparato se puede recuperar el 93% y con tecnología adecuada llegarán al 100%.