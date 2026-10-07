Victoria.- Recalculando es una experiencia teatral de cinco horas que combina desarrollo personal, salud y emociones. La propuesta, que llegó a nuestra redacción de la mano de la escritora y emprendedora Zara Loren —alter ego artístico de Luciana Silva—, reunirá en el recinto de la Sociedad Italiana a cinco oradores de distintas disciplinas con el objetivo de ofrecer nuevas ideas, perspectivas y herramientas para la vida.

“Es una propuesta novedosa para nuestra ciudad, que combina cinco oradores de distintas disciplinas, experiencias participativas, emociones, regalos y un espacio de break para compartir”, explicó Loren. La jornada tendrá lugar el sábado 10 de octubre, se extenderá de 15 a 20 horas y contará con el acompañamiento de la Fundación Oncológica Victoria, que estará presente durante todo el evento compartiendo información sobre sus actividades y talleres, invitando a la comunidad a sumarse como socios y acompañando la venta de remeras para la caminata del 12 de octubre.

Cinco miradas, un mismo horizonte

El evento contará con las disertaciones de Roxana Lezcano, coach ontológica y facilitadora en Constelaciones Familiares, quien abordará "Destino: ocurre mientras vivimos"; Magalí Villanueva, licenciada en Administración y coach ontológico y laboral, con "Acceso: ¿Con qué mapa estás construyendo tus vínculos?"; Pamela Núñez, mentora en Liderazgo Estratégico, con "Nuevas coordenadas: construí tu propia ruta de vida"; el Dr. Moisés Gerez, médico especialista en Urgencias y Emergencias y director médico del 107 de San Nicolás, con "Dualmente: la dualidad como horizonte del camino de vida"; y la propia Zara Loren, con "Bifurcación: ¿Qué hacer cuando la vida cambia de rumbo?".

Las entradas tienen un valor de $30.000 y pueden reservarse con anticipación. “Estamos trabajando para que la Sociedad Italiana esté llena y para que esta experiencia marque un precedente en Victoria. Creemos que nuestra ciudad está preparada para propuestas diferentes, que generen nuevos encuentros, emociones y formas de conectar con nosotros mismos y con los demás", dijo la escritora local a Paralelo32.