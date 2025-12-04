En el marco de las actividades por el Día Mundial del Sida, este viernes se llevarán a cabo testeos rápidos, gratuitos y confidenciales de VIH en Plaza Ramírez, frente al Rectorado de la UNER. La jornada se desarrollará de 10 a 16 horas, en una acción conjunta entre la Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos de la Municipalidad y el Programa Provincial de VIH.

Las pruebas estarán disponibles para todas las personas desde los 13 años, sin límite de edad, mediante la firma de un consentimiento informado. No se requiere orden médica ni preparación previa.

Una política sostenida de prevención

Los testeos municipales comenzaron en 2018, como parte de una estrategia para detectar precozmente la infección por VIH y otras infecciones de transmisión sexual. La detección temprana es fundamental para acceder a tratamientos eficaces, evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas.

Durante la jornada también se realizará el test VDR, un análisis rápido de sangre para la detección de sífilis. En caso de que alguno de los estudios arroje un resultado reactivo, el protocolo prevé un abordaje inmediato y acompañamiento profesional.

En particular, si el test rápido de VIH resultara reactivo, se realizará una segunda prueba confirmatoria, ya que los primeros análisis pueden presentar falsos positivos. La confirmación y el seguimiento continúan luego en el Hospital.

Promoción de la salud y acceso al diagnóstico

La actividad se enmarca dentro del Programa de Promoción y Prevención del VIH e ITS, impulsado por el Departamento de Educación y Promoción de la Salud, que desarrolla acciones comunitarias destinadas a facilitar el acceso a la información, a métodos de prevención y a instancias de diagnóstico seguro.