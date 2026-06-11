Ramírez- La ciudad ya se está preparando, porque falta cada vez falta menos, para el reencuentro en el marco de la cuarta edición de Ramírez Festeja, que vendrá en esta oportunidad con grandes novedades y la presentación de Kapanga, una de las bandas más importantes de cuarteto, rock y ska de nuestro país.

Formada en 1989 en Quilmes, provincia de Buenos Aires, la música de la banda es una fusión de géneros donde predominan los ritmos alegres y bailables, por lo que Ramírez será una verdadera fiesta.

El evento está anunciado para los días sábado 14 y domingo 15 en el Parque de la Democracia, con entrada libre y gratuita. Se ofrecerá además, como siempre, patio de comidas, concursos gastronómicos, espacios para los más chicos, música en vivo, danzas y sorpresas, con la organización de la Municipalidad.