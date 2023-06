Sigue paralizada la construcción de la segunda carpeta de la ruta nacional 131 que une Racedo con Crespo. Semanas atrás www.paralelo32.com.ar publicó declaraciones exclusivas del jefe del Distrito ER de Vialidad Nacional, Daniel Koch, quien aseguró que ese organismo se puso al día con los pagos a todas las empresas que tienen obras en ejecución en rutas nacionales de Entre Ríos, refiriéndose en particular a los 13 kilómetros del camino mencionado. Según Koch, la adjudicataria debía reiniciar de inmediato el trabajo faltante, sin embargo eso no se está cumpliendo.

En el día de hoy, consultado Koch nuevamente, ratificó que VN tiene todos los contratos pagados y al día, y si la empresa Dos Arroyos no inicia los trabajos será sancionada por incumplimiento. Por otra parte, no se le dejará movilizar la planta de asfalto hasta que no cumpla. Se trata de una instalación indispensable y Dos Arroyos la necesitará para comenzar en el plazo establecido los trabajos en la ruta 23, que también le fue adjudicada por licitación. Siempre en orden a lo dicho por Koch ante nuestra consulta, VN está facultada para tomar estas medidas, igual que la aplicación de multas, contempladas en los contratos.

El funcionario señaló que la empresa pide una actualización del monto por vía de excepción y eso no se puede hacer. “Queremos hacer las cosas bien porque si el año que viene ya no estamos, no tendremos cómo defendernos si nos acusan de algo. Y los contratos se cumplen, las empresas ganan y tienen riesgos de perder, y si en una les toca perder, deben saber que en otras nueve ganaron”. Asimismo nos comentó una determinación que se ha tomado en el orden nacional y es que “a quien paraliza una obra se le suspenden los pagos de todas las obras adjudicadas por el presupuesto nacional que tienen en ejecución”.