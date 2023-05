En materia de repavimentación de caminos de la provincia se han generado demoras por retrasos en los pagos a las empresas y falta de materia prima, situación que está resuelta en ambos casos y se espera el arribo de un barco que transporta el asfalto indispensable para las distintas mezclas que requieren las obras en ejecución. Según informó a Paralelo 32 Daniel Koch, jefe del 17º Distrito Entre Ríos, el gobierno de la Nación pagó todos los certificados pendientes en los casos en que existían atrasos. “No se debe más nada en este momento”, dijo el funcionario. También pesaba el problema de falta de materia prima –lo que Vialidad llama relentización por falta de producción–, que se resolverá el próximo 22 de mayo cuando arribe un barco que trae producto de importación.

Cuando le consultamos por qué se importa, siendo que YPF ha sido casi siempre el proveedor de asfalto, dijo no estar muy al corriente de ese tema pero que compañías como Shell, por ejemplo, “tren todo de afuera”. Se resolvió la cuestión monetaria con la empresa Dos Arroyos, a cargo de la repavimentación Racedo a Crespo, que se abocará a colocar la segunda capa que le falta a ese camino. Se espera que retome la actividad en los últimos días del corriente mes. En cuanto a Pitón, se halla trabajando a partir de la rotonda Crespo hacia Segui, en el tramo más deteriorado.

En cuanto a las actualizaciones de los contratos de obra, sobre las que hemos oído quejas de empresas y supuestos perjuicios por inflación, Koch recordó que no hay contratos en los que no estén contempladas las actualizaciones, que son automáticas por la cláusula de redeterminación. Que de todos modos es probable que no les haya ido tan bien a algunas empresas en esta última etapa, pero no deberían olvidarse que en los tres años anteriores estuvieron trabajando con márgenes del 26 o 27 por ciento.

Se refirió asimismo a los mayores costos de materiales importados que se utilizan en este tipo de obras y señaló en particular las luminarias. Para la rotonda de San Benito el presupuesto de luces y otros componentes LED que se traen de países como Vietnam y zonas emergentes, fue originalmente de un millón de dólares y hoy, cuando hay que comprarlas, están en 1,7 millones US$. Un 70% de aumento en dólares.

La rotonda San Benito que conecta con la circunvalación Paraná, estará terminada aproximadamente para julio o agosto, aseguró el funcionario, y a partir de entonces habrá un tiempo para corregir falencias, lo que es normal en todas las obras, más allá de los inconvenientes que se presentan mientras se construye y se van resolviendo en el momento.