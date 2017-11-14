Crespo- Están confirmadas las fechas del 13 y 20 de enero para la realización de la 46ª Fiesta Provincial de la Cerveza, del Club Atlético Unión. En declaraciones a Paralelo 32 el presidente de la entidad, ingeniero agrónomo Mariano Saluzzio adelantó las principales características e la nueva edición.

“Volvemos apuntar a ser una fiesta popular, queremos que venga mucha gente, estamos trabajando para eso”- anunció. En torno a este perfil anticipó que la entrada costará $ 150 y que los espectáculos, a diferencia de años anteriores, estarán en el escenario a partir de las 21:30, con seis grupos musicales que animarán el baile cada noche.

Otra de las apuestas de esta edición será la cerveza artesanal. “Estamos organizando un encuentro de cervecerías artesanales. Inclusive estamos trabajando sobre la posibilidad de ofrecer alguna charla a cargo de algún especialista cervecero”.

Pantalla gigante, drone sobrevolando la fiesta, filmando y luces con efectos especiales, forman parte de la fisonomía y colorido que la organización quiere aportar a la fiesta de casi medio siglo de vigencia y realización interrumpida en la ciudad.

Los Príncipes y Combo 10 serán los animadores de la noche inaugural de la fiesta. Mientras que lo serán en la noche de clausura, con una propuesta más bien dirigida al público joven, el exitoso grupo rosarino Amapola con un estilo que no solo fusiona la cumbia con el pop, sino que suma géneros latinos como bachata, salsa y reggaetón. Y para los mayores estará la histórica banda de cumbia santafesina Los Lirios, contagiando ritmo y color tropical.

En la apertura de la segunda noche está confirmada la actuación de Grupo Encuentro, que decidió su regreso a los escenarios, luego de varios años de impasse. “Queremos conmemorar con algo de folclore el regreso de este muy buen grupo de música de nuestra ciudad”- manifestó Saluzzio.

Catrelera artística

La cartelera artística completa de cada noche es la siguiente:

Sábado 13: Revelación Alemana, Brisas Inmigrantes, Banda Estrella, La Don Jhonson, Los Príncipes y Combo 10

Sábado 20: Edelweiss, Madrigal, Los Nuevos Waigandt, Grupo Encuentro, Amapola y Los Lirios.

Fiesta Retro

El próximo sábado 25 de noviembre se realizará una Fiesta Retro, anticipando la temporada de verano en el playón de prácticas de patín artístico, en el predio de los quinchos del club, actualmente en proceso de renovación.