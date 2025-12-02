Mañana miércoles 3 de diciembre prestarán juramento los nuevos diputados nacionales. La sesión preparatoria se realizará a las 11.00 en el recinto legislativo, donde asumirán los diputados electos en octubre, se fijará el calendario de sesiones y se elegirán las autoridades de la Cámara.

Entre los entrerrianos asumirá su banca también el actual Ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Darío Schneider, quien aún no ha renunciado a su cargo ni se les ha solicitado a sus colaboradores inmediatos la renuncia de estilo, que se realiza cuando se va el jefe para dejar la libre disponibilidad a criterio del gobernador de la provincia.

Es lógico pensar que el gobernador Rogelio Frigerio ya tiene elegido al sustituto. También es razonable pensar, a la luz de las circunstancias, que no habrá cambios sino corrimientos en ese ministerio, cuya titularidad probablemente sea ocupada por el abogado Hernán Jacob, hombre de plena confianza de Schneider y actual Coordinador General de ese Ministerio. Jacob ha sido un hombre clave y de confianza para Schneider durante su segundo periodo de gobierno desde 2015 hasta 2023, y en su primera etapa de gobierno a fines del siglo pasado.

La demora en anunciar esta decisión confirma que no habrá grandes cambios porque la transición siempre necesita tiempo, como se ha visto en los reemplazos realizados meses atrás en el Ministerio de Finanzas, hoy a cargo del contador Boleas. En este caso, aún cuando un funcionario del equipo reemplazaría a Schneider, esa transición es necesaria y aparentemente no dispondrá del tiempo recomendado para estas circunstancias.

Quizás en las próximas horas se revele esta expectativa, seguramente en consonancia con el criterio del gobernador, de “no cambiar lo que funciona”.