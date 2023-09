Victoria.- La docente victoriense Daniela Fabiana Maina fue distinguida con el premio “Maestro Ilustre Entrerriano Manuel Antequeda”. El reconocimiento provincial se hizo a 17 docentes elegidos por sus pares, uno por departamento.

“Para mí esta distinción es importante, me enorgullece ser yo destinataria de tan alto reconocimiento, ya que se realizó a través de una selección de docentes y, justamente, cayó en mí, seguramente porque se vieron varios aspectos de mi trayectoria como docente donde se tuvo en cuenta el paso por diferentes escuelas, lo que he sembrado dejando huellas y sigo siendo partícipe de la educación hoy. Pero no lo logré sola, particularmente es un reconocimiento para todos los colegas, porque cada uno hace desde su lugar lo que puede con el trabajo diario comprometido y responsable, de compañeros docentes, directivos y supervisores, con amor y responsabilidad en los diferentes espacios donde me desarrollé como docente, directora de PU, y también con el acompañamiento de los niños, familias, comunidades”, dijo Maina en diálogo con Paralelo 32.