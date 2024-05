** No acostumbres al perro a darle comida húmeda y tibia todos los días, porque serás su esclavo. Al poco tiempo él lo considerará un derecho adquirido y si un día faltas a esa obligación (¡la que te has creado!) te lo hará saber de mil maneras. Es lo mismo que acostumbrarlo al paseo diario a determinada hora. Cuando mires por la ventana de un día frío y ventoso, con llovizna o lluvia, y decidas que hoy no hay paseo, él vendrá ante ti con el collar y la correa en el hocico, moviendo la cola nerviosamente, la pondrá en el piso para poder sonreírte emitiendo gruñidos para recordarte tu compromiso diario, y si insistes en mantenerlo encerrado cambiará de humor y podría morderte la mano.