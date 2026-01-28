Crespo- "El mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee", decía Umberto Eco. Y leer es, en definitiva, escaparse a otros mundos, porque el mundo entre esas hojas siempre es deslumbrante y fabuloso.

Liliana Muller, bibliotecaria de la Biblioteca Popular Orientación, comentó a Paralelo32 que “Para los lectores más experimentados, el principal criterio de selección muchas veces tiene que ver con la forma en la que se han relacionado con los libros; por eso, las elecciones suelen basarse en corpus conformados por los textos que tuvo a mano en el trascurso de su vida, a los que pudo acceder o a los que otros le ofrecieron. Estas y otras experiencias posibilitan memorizar un título, el nombre de un autor, la imagen de la tapa o recordar frases memorables, que suelen orientar las nuevas búsquedas”.

“Para aquellos que quieran iniciarse o deseen ampliar sus lecturas, otras sugerencias para decidir qué leer, pueden incluir: considerar autores populares o libros recomendados, atender a intereses como géneros: poemas, narrativa, teatro; subgéneros como ciencia ficción, misterio, romance, etc.; temáticas como historia, cocina, biografía, moda y deporte, entre otros, estado de ánimo o metas, pensando en si se prefiere algo ligero o profundo, de auto ayuda o reflexión, el estilo de escritura, es decir si queremos algo fluido o complejo, y la calidad, atendiendo a reseñas, premios o listas de los “más leídos” o ‘imprescindibles’. También pueden solicitarse recomendaciones de amigos, bibliotecarios, o buscar en redes sociales, podcasts y blogs literarios o leer las primeras páginas para ‘conectar’ con el libro”, agregó.

Conceptos

La bibliotecaria planteó que “En términos generales, la lectura genera estimulación mental y salud cognitiva, reduce el estrés, desarrolla la empatía, ya que mejora la capacidad de comprender los sentimientos, experiencias y creencias de los demás, expande el vocabulario y el conocimiento y hasta fortalece la concentración”.

“Mi opinión personal, basada en mi experiencia, es que en este tiempo más personas leen menos libros. Las estadísticas de préstamos de la biblioteca se mantienen año a año, y cada vez hay más socios. Lo que veo es que las personas seleccionan lo que quieren leer, vienen a pedir un libro y si no está no se llevan otro, esperan hasta que llegue, se da especialmente en adolescentes. Socios que leían veinte libros al año, ahora leen doce. Uno de los posibles motivos puede ser el acceso constante a las nuevas tecnologías, el uso de redes sociales, Netflix y otras plataformas”, dijo Lili.

El ranking

El total de libros llevados en 2025 ascendió a 13.007 y los más leídos fueron:

• Infantiles: Gaturro, Dinosaurios, libros de Melina Vallejos y la colección Belén y Michu.

• Jóvenes: Segunda chance (Patricia Suárez), Las alas de Sophie (Alice Kellen), Te regalaré las estrellas (Jojo Moyes) y Segunda guerra mundial (Editorial PDA).

• Adultos: Los soles de Santiago (Viviana Rivero), Saga La casa de Neville (Florencia Bonelli), Sicarios de la caja (Daniel Enz), Este dolor no es mío (Mark Wollynn) y Nexus (Yuval Noah Harari).

Biblioteca en verano

La Biblioteca Popular “Orientación” tiene estos horarios de atención durante el tiempo de verano: de lunes a viernes de 8.30 a 12.00 y de 17.00 a 21.00. Los sábados, de 9.00 a 12.00.

Para asociarse los interesados tienen que acercarse personalmente, completar una ficha de inscripción y abonar una cuota de $4.000 mensuales. Una vez asociados pueden comenzar a retirar libros a domicilio. Si tienen ganas de visitar la biblioteca o leer en el local es libre y gratuito el acceso.

Durante 2025 también se brindaron talleres: Taller de escritura creativa para jóvenes y adultos; de dibujo y pintura para niños y adultos; “El arte a la deriva” para estudiantes de los profesorados; ¿De qué hablamos cuando hablamos de proyectos? y Taller de la memoria para adultos mayores.

Se ofreció además gimnasia para adultos mayores, yoga, un taller de juegos y escritura para niños; presentaciones de libros, haciéndose también una suelta de libros y hasta una peña literaria. Sumaron la organización de viajes a la ciudad de Buenos Aires y la Feria del Libro.