** No es que me haya levantado hoy con ganas de discutir con mis coetáneos y mucho menos pelearme con ellos, pero no daré muchos rodeos para decir que los y las Baby Boomers (nacidos entre 1946 y 1964) nos creemos la mejor generación que pobló la Tierra y rehuimos del mea culpa.

Recirculamos por las redes sociales un video interpretado por diferentes personas que se hacen cargo de su texto, que dice cosas como… “somos la última generación que respetaba a sus padres y maestros”, enumerando valores y recuerdos de una infancia en la que todos creíamos que éramos felices.

** Hay varias versiones. Una grabada por un tal Wladimiro Coronel (ver Youtube), hombre muy elegante, de mediana edad y excelente vocalización, que propone un brindis por la generación de los que hoy tienen más de 50 años y “nos estamos yendo”, dice, preguntándose “¿Quién nos va a sustituir? Nosotros somos una generación única”. Enumera varias cuestiones relacionadas con la vida en las décadas del 50 – 60 – 70, cuando todo era más simple a los adolescentes y jóvenes se les inculcaban principios y valores. Es una visión bastante idílica, pero si se trata de ganar likes entre los mayores de 50, está bien.