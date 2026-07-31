El primer fin de semana de agosto llega con una variada agenda de actividades para disfrutar en Crespo, donde el deporte y un importante encuentro religioso serán los principales protagonistas.

Entre el sábado 1 y el domingo 2 de agosto, vecinos y visitantes podrán participar del Congreso de Mujeres Renacer 2026 y seguir de cerca el comienzo de los torneos Clausura de la Liga de Paraná Campaña, además de competencias de básquet y vóleibol.

Congreso de Mujeres Renacer 2026

La Iglesia de Dios realizará este sábado, desde las 9:00, el Congreso de Mujeres: Renacer 2026, bajo el lema "Es tiempo de volver al fuego".

La actividad se desarrollará en el templo ubicado en la intersección de Brasil y Remedios de Escalada y reunirá a mujeres de distintas localidades entrerrianas.

La principal disertante será la pastora Jael Ojuel, médica y conferencista internacional, quien encabezará las diferentes actividades previstas durante la jornada.

Comienza el Clausura de las divisiones formativas

La Liga de Paraná Campaña pondrá en marcha el Torneo Clausura "Gurises", destinado a las categorías formativas.

En Crespo se disputarán encuentros en dos escenarios:

Estadio "Don César Bione"

Desde las 10:00

Sarmiento Rojo vs. Cultural Celeste (Sub 13, Sub 11 y Sub 15).

Desde las 13:00

Sarmiento Blanco vs. Deportivo Tabossi.

Estadio "Mundialista 25 de Agosto"

Desde las 13:00

Unión Blanco vs. Viale FBC.

Vóley para la categoría Sub 12

La Asociación Deportiva y Cultural será sede de una nueva fecha del torneo de la Asociación Paranaense de Voleibol.

En el estadio Arena Celeste jugará la categoría Sub 12 Inicial de la Escuela Municipal de Crespo.

Los partidos serán:

10:00: Escuela Municipal de Crespo vs. El Madero.

11:00: El Madero vs. Atlético María Grande.

12:00: Escuela Municipal de Crespo vs. Atlético María Grande.

Básquet femenino: Unión inicia el Clausura

El Club Atlético Unión comenzará su participación en el Torneo Clausura Proyección de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino.

Por la categoría Cadetes (U15), recibirá a Viale FBC este sábado desde las 11:00.

El fútbol femenino también pone primera

El sábado comenzará el Torneo Clausura 2026 de Primera División femenina de la Liga de Paraná Campaña.

En Crespo, Unión enfrentará a Viale FBC desde las 16:30 en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

El domingo comienza el Clausura de Primera

El domingo será el turno del inicio del Torneo Clausura 2026 para las categorías Sub 20, Sub 17 y Primera División masculina.

Desde las 13:00, Sarmiento será local de Unión de Viale en el estadio Don César Bione.

Debut nacional para Unión en el Regional Amateur

Otro de los grandes atractivos del fin de semana será el estreno del Club Atlético Unión en el Torneo Regional Federal Amateur Femenino, organizado por el Consejo Federal de la AFA.

El conjunto crespense recibirá a San Benito este domingo desde las 17:00, en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

Las Pibas vuelven a jugar en casa

La agenda deportiva concluirá el domingo por la noche con una nueva presentación del equipo femenino de básquet de Unión.

Por la Liga Provincial Femenina de Mayores, Las Pibas recibirán a Talleres de Paraná desde las 20:00, en un encuentro correspondiente a la décima fecha de la fase regular.