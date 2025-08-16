Sociedad
Qué hacen los chicos en su tiempo libre: entre pantallas, deportes y actividades creativas
Este domingo se celebra el Día del Niño; un informe de Argentinos por la Educación revela cómo ocupan su tiempo libre los estudiantes de primaria en Argentina, destacando la fuerte presencia de las pantallas, pero también la permanencia de actividades tradicionales y sociales.
El estudio se basó en las respuestas de alumnos de 3° y 6° grado a los cuestionarios complementarios de las Pruebas Aprender 2024 y 2023, respectivamente. Los resultados muestran tendencias claras: en 6° grado, el 89% de los estudiantes utiliza redes sociales, el 87% mira series, películas o videos, el 68% juega de forma digital y el 40% crea contenidos para redes sociales.
Sin embargo, las actividades al aire libre siguen vigentes: el 85% participa en deportes, actividades artísticas o juegos fuera de casa, y el 81% se reúne con amigos. En contraste, solo el 35% estudia idiomas y el 46% lee libros por fuera de la escuela, un descenso respecto a 2018, cuando la lectura extraescolar alcanzaba el 61%.
En 3° grado, las pantallas también ocupan un lugar central: el 91% mira dibujos animados, series o películas. El 80% juega al aire libre, el 42% lee cómics y entre un 22% y un 26% asiste a talleres de danza, arte o música.
La presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, Irene Kit, subraya que estas edades —de 8 a 11 años— son “especialmente potentes para la interacción social, la inclusión en actividades de equipo y la identificación de habilidades personales”. Advierte que el acceso a contenidos digitales se da cada vez más temprano, con beneficios y riesgos, y no siempre cuenta con supervisión adulta adecuada.
Por su parte, Inés Zerboni, licenciada en Psicopedagogía y directora de Proyecto E, destaca que “el tiempo libre es clave para el desarrollo emocional, social y creativo”. Si bien reconoce que la tecnología es parte del mundo actual, advierte que su uso excesivo puede limitar experiencias esenciales: “Los niños necesitan aburrirse para inventar, correr para liberar energía y estar con otros para aprender a convivir”.
El informe muestra que, aunque la tecnología gana terreno, los juegos al aire libre, el deporte y las actividades artísticas siguen siendo pilares en la vida de los chicos. El desafío, según las especialistas, es equilibrar ambos mundos para un desarrollo integral.