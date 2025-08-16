El estudio se basó en las respuestas de alumnos de 3° y 6° grado a los cuestionarios complementarios de las Pruebas Aprender 2024 y 2023, respectivamente. Los resultados muestran tendencias claras: en 6° grado, el 89% de los estudiantes utiliza redes sociales, el 87% mira series, películas o videos, el 68% juega de forma digital y el 40% crea contenidos para redes sociales.

Sin embargo, las actividades al aire libre siguen vigentes: el 85% participa en deportes, actividades artísticas o juegos fuera de casa, y el 81% se reúne con amigos. En contraste, solo el 35% estudia idiomas y el 46% lee libros por fuera de la escuela, un descenso respecto a 2018, cuando la lectura extraescolar alcanzaba el 61%.

En 3° grado, las pantallas también ocupan un lugar central: el 91% mira dibujos animados, series o películas. El 80% juega al aire libre, el 42% lee cómics y entre un 22% y un 26% asiste a talleres de danza, arte o música.

La presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos, Irene Kit, subraya que estas edades —de 8 a 11 años— son “especialmente potentes para la interacción social, la inclusión en actividades de equipo y la identificación de habilidades personales”. Advierte que el acceso a contenidos digitales se da cada vez más temprano, con beneficios y riesgos, y no siempre cuenta con supervisión adulta adecuada.

Por su parte, Inés Zerboni, licenciada en Psicopedagogía y directora de Proyecto E, destaca que “el tiempo libre es clave para el desarrollo emocional, social y creativo”. Si bien reconoce que la tecnología es parte del mundo actual, advierte que su uso excesivo puede limitar experiencias esenciales: “Los niños necesitan aburrirse para inventar, correr para liberar energía y estar con otros para aprender a convivir”.

El informe muestra que, aunque la tecnología gana terreno, los juegos al aire libre, el deporte y las actividades artísticas siguen siendo pilares en la vida de los chicos. El desafío, según las especialistas, es equilibrar ambos mundos para un desarrollo integral.